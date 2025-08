Mit Stipendium „Bridge to the USA“ ein Schuljahr in die USA

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. vergibt im Rahmen ihres neuen Stipendienprogramms „Bridge to the USA“ eine finanzielle Förderung für ein Schuljahr in den Vereinigten Staaten. Bewerben können sich engagierte Jugendliche ab 15 Jahren, die ab Sommer 2026 an einem Highschool-Jahr im Rahmen des USA Classic-Programms teilnehmen möchten. Das Stipendium deckt 65 % der Programmkosten ab, der verbleibende Eigenanteil beträgt nur 5.000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 1. Oktober 2025. Interessierte Jugendliche können sich über die Website www.experiment-ev.de/... online bewerben.Ziel des Stipendiums ist es, junge Menschen zu fördern, die sich für interkulturelle Verständigung, Demokratie und gesellschaftliches Engagement einsetzen möchten. In einer Zeit weltweiter Herausforderungen sollen so neue Impulse für transatlantische Begegnungen gesetzt werden.Während ihres Schüleraustauschs lernen die jungen Schüler*innen, eigenständiger zu werden, und stärken langfristig ihre Persönlichkeit. Für Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, sind diese Punkte schon immer Inhalt ihrer Programme gewesen. Neben dem „Bridge to the USA“-Stipendium bietet der Verein noch viele weitere finanzielle Förderungen an, um so vielen Schüler*innen wie möglich einen Austausch zu ermöglichen.Teilnehmende des USA-Classic-Programms haben die Möglichkeit, ein Schuljahr in einer amerikanischen Gastfamilie zu verbringen und eine lokale High School zu besuchen. Bei diesem Programm kann man nicht festlegen, wo in den USA man seinen Austausch verbringt – man ist also offen für jeden Teil der Vereinigten Staaten. Die Jugendlichen erleben den Alltag einer ihnen fremden Kultur hautnah und verbessern ganz nebenbei ihre Englischkenntnisse. Während ihrer Zeit schließen sie neue Freundschaften, probieren neue Freizeitaktivitäten wie Football, Cheerleading oder Theater aus und werden ein neues Familienmitglied ihrer amerikanischen Gastfamilie.Teilnehmende eines Programms werden von Experiment umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit jahrelangen Partnerorganisationen, verfügt der Verein zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zu den Schüleraustauschen findet man unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/ . Auch eine persönliche Beratung ist möglich. Ansprechpartnerin für das „Bridge to the USA“-Stipendium ist Alexandra Jahnke (Tel.: 0228 957 22-60, E-Mail: jahnke@experiment-ev.de ). Fragen können zudem am 14. August 2025 bei einem digitalen Infoabend gestellt werden, für den man sich kostenlos unter www.experiment-ev.de/events anmelden kann.