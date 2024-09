Katrin Uhlig MdB setzt sich für den Austausch ein

Das, kurz PPP, ist ein Vollstipendium vom Bundestag und US-Kongress, welches Jugendlichen einen Schulbesuch in den USA ermöglicht.. Dabei wurde über das Programm informiert und junge Interessierte über die Bewerbung für das Schuljahr 2025/26 aufgeklärt. Zum Infoabend in der Evangelische Studierendengemeinde Bonn kamen knapp 80 Jugendliche zusammen mit ihren Eltern.Der Abgeordneten des Bundestags liegt das Parlamentarische Patenschafts-Programm schon lange am Herzen: „Es freut mich sehr, dass der Deutsche Bundestag und der US-Kongress es jungen Menschen mit dem Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms ermöglicht, Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln. Junge Menschen erhalten so die Möglichkeit, neue Eindrücke zu gewinnen und eine andere Kultur kennenlernen. Ich habe mich sehr über das große Interesse vieler junger Menschen an diesem Programm auch auf der Veranstaltung heute Abend gefreut.“. Im Rahmen dieses Programms können Jugendliche aus den USA und Deutschland als Junior-Botschafter und -Botschafterinnen ein Schuljahr im jeweils anderen Land verbringen, um die Freundschaft und den Kulturaustausch zwischen den beiden Nationen zu stärken. Abgeordnete des Bundestags übernehmen die Patenschaft für die Teilnehmenden. Die Teilnehmenden werden zudem von einer von fünf gemeinnützigen Austauschorganisation aus Deutschland betreut, die unterschiedlichen Wahlkreisen zugeordnet sind.Zusammen berichteten sie ausführlich über verschiedene Aspekte des Stipendiums und einem Schüleraustausch in den USA. Experiment unterstützt die ausreisenden Stipendiaten und Stipendiatinnen seit über 40 Jahren bei ihrem interkulturellen Abenteuer. So organisiert Experiment nicht nur die Auswahlgespräche in ihren zugeordneten Wahlkreisen, die für die Auswahl der Stipendiaten und Stipendiatinnen wichtig sind. Sondern bereitet die Schüler und Schülerinnen auch intensiv auf den Austausch in Seminaren vor, begleitet bei der Ausreise in die USA und steht bei Fragen zur Verfügung.Interessierte können sich unter https://www.experiment-ev.de/ppp/ ausführlich über das Vollstipendium informieren. Oder sich direkt an Anja van Lück von Experiment per Mail oder telefonisch wenden ( vanlueck@experiment-ev.de , Tel: 0228-95722-81). Zudem findet man auf der Website des Vereins auf https://www.experiment-ev.de/ noch viele weitere Schüleraustausch-Möglichkeiten.