Gemeinnützige Austauschorganisation „Experiment“ sucht deutschlandweit Gastfamilien für internationale Austauschschüler*innen aus der ganzen Welt

Sie reisen zum Beispiel aus den USA, Italien, Estland, Australien oder Mexiko an. Die jungen Austauschschüler*innen kommen für bis zu zehn Monate für einen Schüleraustausch nach Deutschland und freuen sich, die deutsche Kultur hautnah kennenzulernen. Seit über 90 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen und trägt so dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden und gegenseitiges Verständnis gefördert wird.Weltoffene Familien können sich bei Experiment melden und eine*n der internationale*n Schüler*innen zwischen 15 und 18 Jahren bei sich aufnehmen. Dabei gilt:Egal ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Um Kosten der Gastfamilien, die mit der Aufnahme eines Gastkindes einhergehen, gering zu halten, unterstützt der Verein Familien mit einem monatlichen Haushaltskostenzuschuss. Während des gesamten Aufenthalts werden die Familien von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region begleitet.Interessierte, die einem Gastkind gerne die deutsche Kultur näherbringen möchten, können sich direkt an die Geschäftsstelle wenden und beraten lassen. Ansprechpartnerin ist Katrin Pohl (Tel.: 0228 95722-41, E-Mail: pohl@experiment-ev.de ). Zudem kann man sich auf der Webseite des Vereins unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden informieren. Dort stellen sich einige Austauschschüler*innen mit kurzen Videos vor. Direkte Fragen können auch bei dengestellt werden, zu denen man sich unter https://www.experiment-ev.de/events/ kostenlos anmelden kann. Der nächste Termin findet am, von 18:00 bis 19:00 statt.