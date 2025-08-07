Gemeinnützige Austauschorganisation bietet Rabattaktion für USA-Schüleraustausch
Frühbuchende profitieren von Preisnachlass
Ein Schüleraustausch in den USA – Erfahrungen, die bereichern
Für die Teilnehmenden ist der Schüleraustausch ein besonderes Erlebnis, bei dem sie in vielen Bereichen neue Erfahrungen sammeln können. Sie tauchen in das US-amerikanische Schulleben ein, vertiefen ihre Sprachfertigkeiten und lernen viele neue Menschen kennen. Viele Schulen ermöglichen es auch neue Hobbys oder Sportarten auszuprobieren, oder besondere Schulfächer zu wählen. Durch den längeren Aufenthalt erleben die Schülerinnen und Schüler die US-amerikanische Kultur hautnah und stärken darüber hinaus die eigene Persönlichkeit.
Voraussetzungen für einen Schüleraustausch mit Experiment
Für Experiment stehen für eine Teilnahme an einem Schüleraustausch nicht besondere Schulnoten oder außerschulische Aktivitäten an erster Stelle, sondern die Motivation und das Interesse für einen interkulturellen Austausch in den USA. Die Jugendlichen sollten bei der Ausreise mindestens 15 Jahre sein und bereits Englischkenntnisse mitbringen, um sich vor Ort verständigen zu können.
Experiment informiert und betreut umfassend
Teilnehmende eines Programms werden von Experiment umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit jahrelangen Partnerorganisationen, verfügt der Verein zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zum Schüleraustausch in den USA findet man unter https://www.experiment-ev.de/schueleraustausch/schueleraustausch-usa/. Auch eine persönliche Beratung ist möglich. Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle ist Beate Held (Tel.: 0228-95722-56, E-Mail: held@experiment-ev.de). Fragen können zudem am 14. August 2025 bei einem digitalen Infoabend gestellt werden, für den man sich kostenlos unter www.experiment-ev.de/events anmelden kann.