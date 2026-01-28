Deutschlandweit kulturbegeistere Familien gesucht
Schüleraustauschprogramm in Deutschland
Fast alle können Gastfamilie werden
Für die Bonner Austauschorganisation gilt das Motto: Fast alle können Gastfamilie werden. Egal ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Gemeinsam können neue Gemeinsamkeiten gefunden und der kulturelle Austausch nachhaltig geprägt werden. Experiment betreut sowohl die Jugendlichen als auch die aufnehmenden Gastgeber und stellt zusätzlich eine ehrenamtliche Ansprechperson vor Ort zur Verfügung.
Informationen und Kontaktaufnahme
Weitere Informationen rund um das Gastfamilie-werden sind unter https://www.experiment-ev.de/gastfamilie zu finden. Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle von Experiment wenden und sich beraten lassen. Ansprechpartnerin ist Katrin Pohl (Tel.: 0228 95722-41, E-Mail: gastfreundlich@experiment-ev.de). Wer nachlesen möchte, wie ehemalige Familien über ihre Erfahrung als „Gastfamilie“ berichten, kann sich zudem unter https://www.experiment-ev.de/blog/ verschiedene Interviews und Erfahrungsberichte durchlesen.