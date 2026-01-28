Kontakt
Deutschlandweit kulturbegeistere Familien gesucht

Schüleraustauschprogramm in Deutschland

Mit Beginn des neuen Jahres sucht die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. deutschlandweit Familien, die ab Sommer 2026 internationale Schüler*innen für mehrere Monate bei sich aufnehmen möchten. Diese sogenannten „Gastfamilien“ sind im Idealfall kultur- und austauschbegeisterte Menschen, die ein freies Zimmer zur Verfügung stellen können. Die Jugendlichen aus allen Teilen der Welt freuen sich darauf, bei ihnen die deutsche Kultur und lokale Besonderheiten kennenzulernen, eine Schule zu besuchen und Freundschaften zu knüpfen. Familienmenschen können sich bei Experiment, Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, melden. Steckbriefe und Profile der Jugendlichen werden in kurzer Zeit unter https://www.experiment-ev.de/aktuelle-gesuche/ hochgeladen.

Fast alle können Gastfamilie werden

Für die Bonner Austauschorganisation gilt das Motto: Fast alle können Gastfamilie werden. Egal ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Gemeinsam können neue Gemeinsamkeiten gefunden und der kulturelle Austausch nachhaltig geprägt werden. Experiment betreut sowohl die Jugendlichen als auch die aufnehmenden Gastgeber und stellt zusätzlich eine ehrenamtliche Ansprechperson vor Ort zur Verfügung.

Informationen und Kontaktaufnahme

Weitere Informationen rund um das Gastfamilie-werden sind unter https://www.experiment-ev.de/gastfamilie zu finden. Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle von Experiment wenden und sich beraten lassen. Ansprechpartnerin ist Katrin Pohl (Tel.: 0228 95722-41, E-Mail: gastfreundlich@experiment-ev.de). Wer nachlesen möchte, wie ehemalige Familien über ihre Erfahrung als „Gastfamilie“ berichten, kann sich zudem unter https://www.experiment-ev.de/blog/ verschiedene Interviews und Erfahrungsberichte durchlesen.

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit über 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

