Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075055

Experiment e.V. Gluckstrasse 1 53115 Bonn, Deutschland http://www.experiment-ev.de
Ansprechpartner:in Frau Katarina Scheck 0228 9572272
Logo der Firma Experiment e.V.

Camp Counselor USA: Work and Travel im amerikanischen Summer Camp

Experiment bietet junge Erwachsenen mit dem Work-and-Travel-Programm Camp Counselor USA die Möglichkeit, in einem amerikanischen Summer Camp zu arbeiten

(lifePR) (Bonn, )
Camp Counselor USA ist ein Work-and-Travel-Programm von Experiment e.V., Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation. Junge Erwachsene ab 18 Jahren betreuen rund neun Wochen lang Kinder und Jugendliche in einem amerikanischen Ferienlager (Summer Camp), verdienen ca. 2.200 US-Dollar und können danach bis zu 30 Tage durch die USA reisen. Die Ausreise ist für Juni 2027 geplant. Interessierte können sich jetzt informieren und bewerben.

Alltag im Summer Camp: Betreuung, Sport, Kreatives und Abenteuer

Das Summer Camp hat in den USA eine lange Tradition: Viele Kinder verbringen dort jedes Jahr ihre Ferien, und auch die Counselors kehren oft über mehrere Jahre zurück. Die Camps liegen in schöner Natur, überwiegend im Nordosten der USA. Camp Counselors betreuen entweder eine Gruppe von Kindern und wohnen mit ihnen zusammen, oder sie leiten Aktivitäten wie Sport, Spiele, Theater und Musik.

Wie vielfältig der Alltag ist, hat Theo, Camp Counselor 2026, erlebt: „Ein Camp Counselor zu sein ist sehr vielseitig. Wenn man nicht gerade gemeinsam singt, am Lagerfeuer lauscht, eine Sportaktivität, Kunst oder Schwimmen beibringt, dann erfindet man eine Gute-Nacht-Geschichte, geht gemeinsam die Umgebung erkunden, campt oder unterhält die Camper mit jeder Art von Spielen. ... Am tollsten finde ich die offene und tolerierende Gemeinschaft, die sich über die Zeit gebildet hat.“

Voraussetzungen für die Teilnahme

Für Camp Counselor USA sucht Experiment junge Erwachsene, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, naturverbunden und belastbar sind. Erforderlich sind gute Englischkenntnisse, sowie zwei Referenzen, die Erfahrung im Umgang mit Kindern belegen. Das können zum Beispiel die Betreuung von Ferienfreizeiten, die Arbeit bei den Pfadfindern oder im Sportverein, Babysitting, Nachhilfe oder ein Schulpraktikum sein. Besondere Fähigkeiten wie Reiten, Klettern, künstlerisches Geschick oder das Spielen eines Instruments sind willkommen.

Experiment informiert und betreut umfassend

Junge Erwachsene, die mehr über das Demi Pair Programm erfahren möchten, können sich auf der Internetseite des Vereins unter Camp Counselor USA informieren. Dort kann man sich zudem direkt für das Programm anmelden. Einen Überblick über weitere Programme für junge Erwachsene bietet die Seite Work and Travel mit Experiment. Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle wenden und sich beraten lassen. Ansprechpartnerin ist Lena Münke (Tel.: 0228-95722-63; E-Mail: muenke@experiment-ev.de)

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit fast 95 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.