Camp Counselor USA: Work and Travel im amerikanischen Summer Camp
Experiment bietet junge Erwachsenen mit dem Work-and-Travel-Programm Camp Counselor USA die Möglichkeit, in einem amerikanischen Summer Camp zu arbeiten
Alltag im Summer Camp: Betreuung, Sport, Kreatives und Abenteuer
Das Summer Camp hat in den USA eine lange Tradition: Viele Kinder verbringen dort jedes Jahr ihre Ferien, und auch die Counselors kehren oft über mehrere Jahre zurück. Die Camps liegen in schöner Natur, überwiegend im Nordosten der USA. Camp Counselors betreuen entweder eine Gruppe von Kindern und wohnen mit ihnen zusammen, oder sie leiten Aktivitäten wie Sport, Spiele, Theater und Musik.
Wie vielfältig der Alltag ist, hat Theo, Camp Counselor 2026, erlebt: „Ein Camp Counselor zu sein ist sehr vielseitig. Wenn man nicht gerade gemeinsam singt, am Lagerfeuer lauscht, eine Sportaktivität, Kunst oder Schwimmen beibringt, dann erfindet man eine Gute-Nacht-Geschichte, geht gemeinsam die Umgebung erkunden, campt oder unterhält die Camper mit jeder Art von Spielen. ... Am tollsten finde ich die offene und tolerierende Gemeinschaft, die sich über die Zeit gebildet hat.“
Voraussetzungen für die Teilnahme
Für Camp Counselor USA sucht Experiment junge Erwachsene, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, naturverbunden und belastbar sind. Erforderlich sind gute Englischkenntnisse, sowie zwei Referenzen, die Erfahrung im Umgang mit Kindern belegen. Das können zum Beispiel die Betreuung von Ferienfreizeiten, die Arbeit bei den Pfadfindern oder im Sportverein, Babysitting, Nachhilfe oder ein Schulpraktikum sein. Besondere Fähigkeiten wie Reiten, Klettern, künstlerisches Geschick oder das Spielen eines Instruments sind willkommen.
Experiment informiert und betreut umfassend
Junge Erwachsene, die mehr über das Demi Pair Programm erfahren möchten, können sich auf der Internetseite des Vereins unter Camp Counselor USA informieren. Dort kann man sich zudem direkt für das Programm anmelden. Einen Überblick über weitere Programme für junge Erwachsene bietet die Seite Work and Travel mit Experiment. Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle wenden und sich beraten lassen. Ansprechpartnerin ist Lena Münke (Tel.: 0228-95722-63; E-Mail: muenke@experiment-ev.de)