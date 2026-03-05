Bis 01. April 2026 bewerben und im Sommer in einen Schüleraustausch weltweit starten
Gemeinnützige Austauschorganisation Experiment verlängert Bewerbungsfrist
Bewerbungen für eins von über 20 Ländern weltweit möglich
Die Bewerbung auf einen internationalen Schüleraustausch ist aktuell für über 20 Länder für einen weiteren Monat möglich. Interessierte können sich über die Webseite auf einen Schüleraustausch auf fast allen Kontinenten bewerben – egal ob Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Australien oder Ozeanien. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich innerhalb des Austausches für ein Wahlprogramm zu entscheiden: Hierbei können zum Beispiel Wunschregionen ausgewählt oder sich direkt für eine bestimmte Schule entschieden werden. Interessierte sollten sich am besten auf der Website des Vereins oder telefonisch erkundigen, welche Optionen ihnen noch offenstehen.
Schüleraustausch in Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Costa Rica oder Mexiko
Schüler und Schülerinnen, die ihre Spanisch- oder Portugiesischkenntnisse perfektionieren möchten, können sich für eins von vier lateinamerikanischen Ländern bewerben. Zur Auswahl stehen Argentinien, Brasilien, Costa Rica und Mexiko. Vor Ort erwarten sie liebevolle Gastfamilien, bei denen sie während ihres Schüleraustausches leben, sowie ein vielseitiger Schulalltag. Zusätzlich bieten die Austauschprogramme Sprachkurse vor dem Schulstart an, sowie spannende Reisemöglichkeiten oder besondere Schulkurse und Hobbys. Diese Add-Ons variieren je nach Land, und können inklusive oder gegen Aufpreis sein.
Experiment informiert und betreut umfassend
Teilnehmende eines Schüleraustausches werden von Experiment umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerorganisationen, verfügt die Organisation zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zu den Schüleraustauschen findet man unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/. Auch eine persönliche Beratung ist möglich. Ansprechpartner*innen findet man auf der Website der Austauschländer. Für alle lateinamerikanischen Länder kann Leonhard Brandt (Tel.: 0228 957 22-15, E-Mail: brandt@experiment-ev.de) kontaktiert werden. Fragen können zudem am 12. März 2026 bei einem digitalen Infoabend gestellt werden, für den man sich kostenlos unter www.experiment-ev.de/events anmelden kann.