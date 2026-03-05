Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053348

Experiment e.V. Gluckstrasse 1 53115 Bonn, Deutschland http://www.experiment-ev.de
Ansprechpartner:in Frau Sophia von Merzljak 0228 9572268
Logo der Firma Experiment e.V.

Bis 01. April 2026 bewerben und im Sommer in einen Schüleraustausch weltweit starten

Gemeinnützige Austauschorganisation Experiment verlängert Bewerbungsfrist

(lifePR) (Bonn, )
Viele deutsche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren träumen von einem Schüleraustausch im Ausland, bei dem sie ihre Sprachkenntnisse vertiefen, eine neue Kultur hautnah erleben, ihre interkulturellen Kompetenzen stärken und neue Freundschaften schließen können. Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, bietet seit vielen Jahren Schüleraustausche für junge Menschen auf der ganzen Welt an. Für die Organisation ist es ein besonderes Anliegen, so vielen von ihnen wie möglich die Chance zu geben, eine solche Erfahrung zu machen – sei es für ein paar Monate, für ein halbes oder ein ganzes Jahr. Junge Menschen, die sich wünschen, noch in diesem Sommer in ihren Austausch zu starten, haben aktuell noch die Möglichkeit, sich bei der Austauschorganisation zu bewerben. Denn Experiment hat die Bewerbungsfrist für fast alle Länder bis zum 01.04.2026 verlängert. Bewerbungen können über die Website www.experiment-ev.de abgegeben werden.

Bewerbungen für eins von über 20 Ländern weltweit möglich 

Die Bewerbung auf einen internationalen Schüleraustausch ist aktuell für über 20 Länder für einen weiteren Monat möglich. Interessierte können sich über die Webseite auf einen Schüleraustausch auf fast allen Kontinenten bewerben – egal ob Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Australien oder Ozeanien. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich innerhalb des Austausches für ein Wahlprogramm zu entscheiden: Hierbei können zum Beispiel Wunschregionen ausgewählt oder sich direkt für eine bestimmte Schule entschieden werden. Interessierte sollten sich am besten auf der Website des Vereins oder telefonisch erkundigen, welche Optionen ihnen noch offenstehen.

Schüleraustausch in Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Costa Rica oder Mexiko

Schüler und Schülerinnen, die ihre Spanisch- oder Portugiesischkenntnisse perfektionieren möchten, können sich für eins von vier lateinamerikanischen Ländern bewerben. Zur Auswahl stehen Argentinien, Brasilien, Costa Rica und Mexiko. Vor Ort erwarten sie liebevolle Gastfamilien, bei denen sie während ihres Schüleraustausches leben, sowie ein vielseitiger Schulalltag. Zusätzlich bieten die Austauschprogramme Sprachkurse vor dem Schulstart an, sowie spannende Reisemöglichkeiten oder besondere Schulkurse und Hobbys. Diese Add-Ons variieren je nach Land, und können inklusive oder gegen Aufpreis sein.

Experiment informiert und betreut umfassend

Teilnehmende eines Schüleraustausches werden von Experiment umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerorganisationen, verfügt die Organisation zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zu den Schüleraustauschen findet man unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/. Auch eine persönliche Beratung ist möglich. Ansprechpartner*innen findet man auf der Website der Austauschländer. Für alle lateinamerikanischen Länder kann Leonhard Brandt (Tel.: 0228 957 22-15, E-Mail: brandt@experiment-ev.de) kontaktiert werden. Fragen können zudem am 12. März 2026 bei einem digitalen Infoabend gestellt werden, für den man sich kostenlos unter www.experiment-ev.de/events anmelden kann.

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit über 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.