Austauschorganisation Experiment öffnet Bewerbungsportal

Die Ferien nutzen, um Sprachkenntnisse zu verbessern und neue Kulturen kennenzulernen? Sich nach der Schulzeit für gefährdete Tiere in einem fremden Land einsetzen oder Familien in der Kinderbetreuung unterstützen? Diese und andere Möglichkeiten bieten. Je nach Alter und Interessen können junge Menschen aus unterschiedlichen Ferienprogrammen oder ein Programm des Work & Explore-Angebots wählen.Experiment begleitet und unterstützt die Teilnehmenden vor, während und nach ihrem Austausch. Der Verein bietet zudem unterschiedliche Stipendien an, um so vielen Menschen wie möglich einen Austausch zu ermöglichen.Dierichten sich an. Hier kann, ganz nach Präferenz, aus Schulbesuchen im Ausland, Sprachprogrammen, Summercamps, Ranchstays oder Homestays gewählt werden. Die Programme werden in einer Vielzahl von Ländern wie Frankreich, Irland, den USA oder Japan angeboten. Sie bieten Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit einen Austausch in ihren Ferien zu erleben, ohne über mehrere Monate von zu Hause weg zu sein. Während des Aufenthalts leben die Teilnehmenden häufig bei Gastfamilien in der Region. So hat Zoé für drei Wochen eine Highschool in den USA besucht: „Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück und obwohl es vielleicht ‚nur‘ drei Wochen waren, waren es doch drei Wochen, in denen ich unglaublich viel erleben durfte.“Dierichten sich an. Sie bieten die Möglichkeit, für mehrere Monate im Ausland zu leben, sich zu engagieren oder zu arbeiten. Bei einem Ranchstay oder einem Wildlife & Sustainabilty-Programm unterstützen Teilnehmende eine Ranch oder Tierschutzprojekte. Dabei kann es Teilnehmende u. a. in die USA, nach Ecuador oder Bali verschlagen. Mit Work & Travel in Australien bietet sich die Gelegenheit im Outback auf unterschiedlichen Farmen auszuhelfen. Und als Demi Pair, z.B. in Kanada oder Spanien, können die Vorteile eines Au Pair und einer Sprachschule vereint werden. Luisa war als Demi Pair in Neuseeland: „Meine Kiwi-Familie ist die beste, die man sich nur vorstellen kann. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für die Zeit in Neuseeland bin, welche erst durch all die tollen und liebevollen Menschen so unvergesslich geworden ist.“Mehr Informationen zu den einzelnen Programmen, sowie Voraussetzungen und mögliche Ausreisedaten gibt es auf der Homepage von Experiment unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme/ und https://www.experiment-ev.de/work-and-explore/ . Dort findet man zudem alles zu den zahlreichen Stipendiumsmöglichkeiten. Direkte Fragen können an die zuständige Ansprechpartnerin der Geschäftsstelle Eva Kirch ( kirch@experiment-ev.de , 0228-95722-38) gestellt werden. Noch mehr Einblicke in die unterschiedlichen Programme bekommt man bei einem der regelmäßig stattfindenden Online-Infoabenden, zu denen man sich unter https://www.experiment-ev.de/events/ kostenlos anmelden kann.