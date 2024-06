Austauschorganisation Experiment erhält den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024

Zum vierten Mal haben das Deutsche Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender N-tv und das Magazin der Deutschen Unternehmer Plattform (DUP) den „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte“ 2024 verliehen. Die diesjährige Preisverleihung fand am 11. Juni 2024 in Berlin statt. Der Award zeichnet Unternehmen sowie Organisationen für ihr nachhaltiges Engagement aus.Experiments Geschäftsführerin Bettina Wiedmann und die Director of Communication and Sustainability Rabea Brozulat nahmen den Preis entgegen.Der „Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte“ wird unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypries jährlich verliehen. Teilnehmen können Unternehmen, die entweder schon eine fertige Nachhaltigkeitsstrategie haben und diese umsetzen, oder auf dem Weg sind, nachhaltiger zu werden. Der Preis wird unabhängig von der Größe eines Unternehmens vergeben. Voraussetzung ist aber, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in den Bereichen Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft der Strategie zugrunde liegen. Die eingegangenen Bewerbungen werden in Kategorien eingeteilt und einer Fachjury vorgelegt, welche die Preisträger auswählt.Bettina Wiedmann freut sich über die Auszeichnung: „Es ist schön zu sehen, dass unser ganzheitlicher, friedensbildender Ansatz und unser Ansatz des regenerativen Wirtschaftens gesehen und honoriert werden.“ Die Organisation engagiert sich bereits seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit in ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereichen – sowohl innerhalb der eigenen Austauschprogramme als auch in der Geschäftsstelle. Für eine noch strategischere Auseinandersetzung mit der Thematik verfasste Experiment 2023 als erste Austauschorganisation in Deutschland erstmals eine Erklärung gemäß des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie und dem DNK-Bericht kann unter https://www.experiment-ev.de/ueber-experiment/nachhaltigkeit/ nachgelesen werden. Weitere Informationen zu dem Thema oder dem Verein finden sich ebenfalls auf der Website. Direkte Fragen können an Rabea Brozulat (E-Mail: brozulat@experiment-ev.de , Telefon: 0228 95722-49) gestellt werden.