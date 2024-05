Austausch für alle: Jetzt auf das AJA-Stipendium bewerben und einen Schüleraustausch finanzieren

Seit dem 02. Mai können sich Schüler*innen auf das Teilstipendium des „Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch“, kurz AJA, bewerben.ermöglicht einen, indem es Programmkosten mit bis zu 50 Prozent abdeckt. Die Finanzierung hat dabei einen maximalen Betrag von bis zu 5.000 €., ist Gründungsmitglied des AJA undWer sich bei dem Bonner Verein auf einen weltweiten Schüleraustausch bewirbt, hat die Möglichkeit,zu erhalten und Kosten zu reduzieren.Die Höhe des AJA-Stipendiums wird anhand der finanziellen Situation der Familie errechnet. Zudem wird ein gesellschaftliches Engagement von den jungen Bewerber*innen bei der Vergabe berücksichtigt.und interkultureller Austausch weltweit gefördert wird. Neben dem AJA-Stipendium vergibt die gemeinnützige Austauschorganisation, die über den vereinseigenen Stipendienfonds finanziert werden.Interessierte zwischen 15 und 18 Jahren, die nächstes Jahr mit Experiment ins Ausland gehen möchten, können sichauf das AJA-Stipendium unter https://aja-org.de/aja-stipendium/ bewerben. Wichtig ist es, in der Bewerbung anzugeben, dass man bereits mit Experiment wegen eines Schüleraustauschs in Kontakt steht. Mehr Informationen zum AJA-Stipendium sowie zu allen weiteren Stipendien findet man unter https://www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/stipendien/ . Fragen können zudem beim„Schüleraustausch weltweit“ von Experiment geklärt werden. Der nächste Infoabend findet am 13. Juni um 18 Uhr statt. Unter https://www.experiment-ev.de/events/ kann man sich für den Termin anmelden.