RoyalCaribbean - EM Special in DACH

Mit dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft startet RoyalCaribbean PSR Executive Cruises eine neue Vertriebsaktion. Vertriebspartner:innen können mit jedem Tor der deutschen, österreichischen oder schweizer Nationalmannschaft im jeweiligen Land 1 Prozent Zusatzprovision erhalten. Die Aktion findet während der gesamten Gruppenphase statt.Für die Dauer der Gruppenphase können alle Vertriebspartner:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Genuss einer Zusatzprovision für den Verkauf von RoyalCaribbean-Reisen kommen.Pro Tor für Deutschland = 1 % Zusatzprovision für Agenturen in DEPro Tor für Österreich = 1 % Zusatzprovision für Agenturen in ATPro Tor für die Schweiz = 1 % Zusatzprovision für Agenturen in CHDie Zusatzprovision gilt ausschließlich für FIT-Festbuchungen in den jeweiligen Ländern und bis zum Anpfiff des nächsten Spiels der jeweiligen Nationalmannschaft. Die Aktion endet am 28.06.2024 um 24:00 Uhr. Eine Deckelung findet bei insgesamt 15 Prozent Provision statt.Es gibt keine Einschränkungen zu Destinationen oder Reisezeiträumen, daher stehen den Vertriebspartner:innen alle Kreuzfahrten bei RoyalCaribbean zur Verfügung. Damit Kund:innen beruhigt ihre Reise antreten können, werden sämtliche Spiele zudem auch an Board übertragen und gefeiert.Arik Vollmer, Country Manager DACH, und sein Team von Executive Cruises freuen sich bereits auf die Spiele: “Wir fiebern der EM ohnehin schon entgegen und durch unsere Vertriebsaktion steigt die Spannung noch mehr. Den Nationalmannschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz drücken wir fest die Daumen und freuen uns auf faire Spiele und zahlreiche Tore. Toi, toi, toi!”Bei Rückfragen steht das Executive Cruises DACH-Serviceteam zur Verfügung. Dieses ist erreichbar unter booking.rci@executivecruises.eu oder telefonisch unter DE (+49) 3221 2249 097, AT (+43) 720 116 354 und CH (+41) 800 896 706.