Kostenfreie Busanreise in die Pfingstferien mit Royal Caribbean

Royal Caribbean PSR Executive Cruises schenkt Gästen die Busanreise nach Ravenna an ausgewählten Terminen im Mai/Juni. Vertriebspartner:innen können noch Buchungen platzieren und für ihre Kunden 250 Euro sparen.Die Reisetermine für das Angebot sind der 28.05. sowie der 04.06.2023 und eignen sich somit ideal für einen Urlaub in den Pfingstferien. Gäste finden Zustiegsorte in Frankfurt, Aschaffenburg, Würzburg, Nürnberg, Ingolstadt und München. Bei der Buchung einer Balkonkabine wird Kund:innen der Gesamtpreis der Busanreise geschenkt und auch bei der Buchung einer Innen- oder Außenkabine fallen Kosten von nur 99 Euro pro Person für die Busanreise an.Royal Caribbean bietet im Rahmen des Angebots zwei verschiedene Routen an, die Gäste nach Griechenland führen. Die Route „Griechische Inseln” führt vom 28.05. bis zum 04.06.2023 von Ravenna nach Kotor über Korfu, Athen, Mykonos und Argostoli/Kefalonia und endet wieder in Ravenna.Die zweite Route „Griechenland & Kroatien” lässt die Gäste nicht nur Griechenland, sondern auch Kroatien bereisen und führt vom 04.06. bis zum 11.06.2023 von Ravenna nach Split, Athen, Santorin, Dubrovnik und wieder zurück nach Ravenna.„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Gästen mit diesem Eröffnungsspecial für unser neues Busprodukt ein unschlagbares Angebot über Pfingsten machen können”, erklärt Arik Vollmer, Country Manager DACH, Executive Cruises DACH GmbH i.Gr.Vertriebspartner*innen können das Angebot telefonisch oder per E-Mail beim Executive Cruises DACH-Serviceteam buchen. Dieses ist erreichbar unter booking.rci@executivecruises.eu oder telefonisch unter DE (+49) 3221 2249 097, AT (+43) 720 116 354 und CH (+41) 800 896 706.Alle Details sowie Informationen zur deutschen Reiseleitung an Bord der Explorer of the Seas und zubuchbare Ausflugspakete mit deutschsprachigem Guide können ebenfalls beim Serviceteam in Erfahrung gebracht werden.Die genannten Reisen mit der Explorer of the Seas finden bis einschließlich Oktober 2023 statt. Die kostenfreie Anreise mit dem Bus gilt jedoch ausschließlich für die genannten Termine. Die Bonus-Provision von 50 Euro pro Vollzahler gilt außerdem nicht für Buchungen mit geschenkter oder reduzierter Busanreise.