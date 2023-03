20% Provision für alle FIT Buchungen bei Royal Caribbean

Royal Caribbean PSR Executive Cruises schenkt seinen Vertriebspartner*innen eine 20%ige Provision auf alle FIT Neubuchungen, die bis zum 31.03.2023 getätigt sind.Seit Januar dieses Jahres ist Executive Cruises als PSR verantwortlich für die Vertriebspartner:innen in DACH. Das Feedback ist ausschließlich positiv und die Buchungseingänge überaus erfreulich. Daher hat sich das Team um Arik Vollmer zur aktuellen 20% Aktion entschieden.Es gibt keinerlei Einschränkungen zu Destinationen oder Reisezeiträumen, daher stehen den Vertriebspartner:innen alle Kreuzfahrten bei Royal Caribbean zur Verfügung.Der Ablauf ist ganz einfach: Die Kund*innen zu Reisen mit Royal Caribbean beraten, die Kreuzfahrt über den Agentur Login einbuchen und die Provision erhalten!Die Provision gilt nicht für Gruppenbuchungen oder auf An-/Abreisen mit dem Bus oder per Flugzeug.Bei Rückfragen steht das Executive Cruises DACH-Serviceteam zur Verfügung. Dieses ist erreichbar unter booking.rci@executivecruises.eu oder telefonisch unter DE (+49) 3221 2249 097, AT (+43) 720 116 354 und CH (+41) 800 896 706.