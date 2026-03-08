Weltfrauentag mit EWTC: Vier Ideen für das perfekte Mädelswochenende
EWTC-Reiseexpertinnen empfehlen ihre Lieblingsorte für einen Girls-Trip
Städtereise Lissabon: Die besten Tipps von Jennifer Sonski (Senior Reservations Agent)
Sieben Hügel, 300 Sonnentage im Jahr und der Atlantik um die Ecke – Lissabon verbindet seefahrerische Geschichte mit einem entspannten, modernen Lebensgefühl, was die Menschen der portugiesischen Hauptstadt besonders auszeichnet.
„Lissabon hat mich beim ersten Besuch sofort in seinen Bann gezogen. Im Frühling ist die Stadt besonders schön: mild, noch nicht überlaufen, und die Terrassen schon geöffnet. Die ideale Zeit, um über die Avenida da Liberdade zu schlendern, die Design-Boutiquen in Chiado zu erkunden und die fotogenen Bars auf der Pink and Green Street zu testen. Wer noch einen Tag dranhängt, fährt raus nach Caparica oder Cascais – und steht plötzlich am Atlantik. Kaum zu glauben, dass das alles in einer Reise geht. Mein Tipp zum Abschluss: frische Pastéis de Nata aus der Konditorei Pastéis de Belém – das ist Lissabon pur."
Mädelsurlaub auf Madeira: Insider-Tipps von Daniela Heidrich (Reservations Manager)
Lebendig, bunt und reich an Kultur – die portugiesische Insel Madeira begeistert mit mildem Klima, wilder Natur und vielfältigen Erlebnissen, die kaum ein anderes Reiseziel so vereint.
„Für mich und meine Freundinnen ist Madeira das perfekte Ziel für einen Mädelstrip. Die Wanderungen in der rauen Natur, ein Glas Poncha, der bunte Mercado dos Lavradores in Funchal, die Ausblicke aus der Seilbahn, die wilde Küstenlandschaft und das leckere Essen ziehen uns alle paar Jahre auf die Insel. Besonders im April und Mai ist Madeira ein Traum: Die Temperaturen sind angenehm frühlingshaft, die berühmte Blütezeit beginnt – und mit ihr das jährliche Blumenfest. Wer Madeira einmal im Frühling erlebt hat, kommt immer wieder."
Regelmäßige Verbindungen und eine Flugzeit von nur rund vier Stunden machen die Insel komfortabel erreichbar für einen Kurztrip. Bei Buchung bis zum 31.03.2026 profitieren Reisende bei EWTC von exklusiven Sonderraten in den 5-Sterne-Hotels Saccharum und Savoy Palace!
Mallorcas ruhiger Westen: Geheimtipps von Michaela Rothhanns (Product Manager Europe, Indian Ocean & Africa)
„Ein Mädelstrip muss für mich das richtige Verhältnis zwischen Erlebnis und Entspannung haben.“ Das Kimpton Aysla Mallorca bietet für Michaela Rothhanns die perfekte Mischung: Entspannen im geschmackvollen Boutique-Hotel inmitten einer idyllischen Gartenlandschaft mit tollem Spa, Sportmöglichkeiten und einem umfangreichen gastronomischen Angebot. Im nahe gelegenen Ferienort Santa Ponça mit Bars, Restaurants, Boutiquen, einem schicken Jachthafen und einem eleganten Villenviertel kann man nach Herzenslust Shoppen, Ausgehen und Flanieren. Auch beliebt ist der feinsandige Stadtstrand, an dem man wunderbar die ersten warmen Sonnenstrahlen einfangen kann. „Ich war gerade erst mit meiner Schwester dort und wir hatten eine wunderbar abwechslungsreiche Zeit mit Wellness, Shopping, Strandfeeling, Schlemmen, Yoga und Radtouren durch die idyllische Landschaft der Gegend. Besonders der elegante und frische Stil des Hotels hat uns sehr gefallen!“
Anlässlich des Weltfrauentags profitieren EWTC-Reisende von attraktiven Sonderraten: Noch bis zum 15.03.2026 bietet der Reiseveranstalter bis zu 24% Ermäßigung auf die Hotelrate und weitere Benefits, wie ein kostenfreies Abendessen, Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit und 15% auf Spa-Behandlungen.
Athen abseits der Akropolis: Persönliche Reisetipps von Denise Wunschock (Product Manager Europe)
„Athen ist für mich eine unglaublich spannende Stadt! Neben der antiken Kultur blüht die Metropole mit kleinen Boutiquen in Psirri, Nobelmeilen in Kolonaki und hübschen Tavernen, die die griechische Gastfreundschaft zelebrieren. Abends mit meiner besten Freundin gemütlich bei einem Glas Wein gemeinsam das bunte Treiben zu genießen – das ist für mich Luxus pur. Ganz besonders exklusiv ist auch die Athener Riviera, insbesondere der schicke Vorort Glyfada mit eleganten Bars, Tavernen und Restaurants am Strand!“
Das One&Only Aesthesis ist der perfekte Ausgangspunkt für einen erlebnisreichen und zugleich erholsamen Kurztrip in die griechische Hauptstadt. In einem edlen Athener Nobelvorort tauchen Reisende in dem stilvollen Luxushotel mit 1600 m langem Privatstrand, umfangreichem Wellness- und Gastronomieangebot in Glanz und Glamour der 1960er Jahre an der Athener Riviera ein. Hier wohnen Reisende inmitten einer grünen Oase mit duftenden Blumen und dem azurblauen Meer zu Füßen. Das lebhafte Athener Stadtzentrum mit der weltberühmten Akropolis liegt nur 30 Minuten entfernt. Diese besondere Mischung bietet nur das One&Only Aesthesis.
Schnell sein lohnt sich: Aktuell bietet der Reiseveranstalter EWTC Urlauber:innen für ausgewählte Reisetermine Freinächte und kostenlose Zimmerupgrades. So zahlen Freundinnen bei Buchung bis zum 26.03.2026 für ausgewählte Reisezeiträume nur zwei statt drei Nächte oder nur drei statt vier Nächte.
