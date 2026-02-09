Kontakt
Valentinstag 2026 mit EWTC: Geschenk- und Reiseideen für Ihre Liebsten

(lifePR) (Köln, )
Weit weg. Nah bei mir: Romantischer Urlaub für Paare in den schönsten EWTC-Reisezielen. Am 14. Februar feiern wir den Valentinstag, den Tag der Liebe und der Liebenden. Die Tradition, seinen Liebsten zu diesem besonderen Anlass, ein Geschenk zu machen, ist heute weit verbreitet. Eines der schönsten Geschenke in unserer schnelllebigen Welt ist die gemeinsame Zeit. Und wäre es nicht ein absoluter Traum, diese gemeinsame Zeit an einem wunderschönen Ort zu verbringen? Für den perfekten Paarurlaub in 2026 bietet der Reise-Spezialist EWTC besondere Reiseideen und attraktive Angebote für unvergessliche Momente zu zweit.

Das Naturparadies im Indischen Ozean: Romantischer Urlaub auf Mauritius

Traumhaft weite Palmenstrände, malerische Buchten und grüne Berge: Mauritius gleicht einem Postkartenidyll und ist der perfekte Ort, um mit Ihren Liebsten eine entspannte und sorgenfreie Zeit zu erleben.

Wohin zum Paarurlaub auf Mauritius? 250 Gründe fürs The St. Regis Le Morne Resort

Wie wäre es etwa mit einer Auszeit im The St. Regis Le Morne? Das im Kolonialstil erbaute, exklusive Resort liegt an einem der schönsten Küstenabschnitte der Insel am Fuß des Bergs Le Morne Brabant, der zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Hier erhalten Reisende aktuell 14 Nächte zum Preis von 13. Und bei allen Buchungen ab neun Nächten erstattet EWTC 250 € auf die Nebenkosten.
 Buchbar bis zum 28.02.2026.

Das Le Meridien Ile Maurice liegt am feinen, von Palmen gesäumten Sandstrand der Insel. Für Familien gibt es ein vielfältiges Kinder-Programm und einen der besten Kids Clubs der Insel. Erwachsene können im separaten Adults Only-Hotelteil mit eigenem Pool und exklusiven Services unter sich bleiben. Für ausgewählte Reisetermine erhalten EWTC-Gäste aktuell bis zu 50% Ermäßigung, Upgrade auf All Inclusive plus Zimmerupgrade und 250 € Erstattung der Nebenkosten.

Zum Beispiel: 

7 Nächte mit Upgrade auf Romantic Allure mit All Inclusive (Flug & Transfer zubuchbar).
Reisezeitraum: 16.02.-27.03.2026, p.P. ab € 1.056
Buchbar bis zum 28.02.2026

„Unsere ‚Publikumslieblinge‘ auf Mauritius überzeugen mit hochwertigem Service und ausgezeichneter Gastronomie. Ein besonderes Highlight ist zweifelsohne auch die Bilderbuchkulisse. Ob Gäste einen Cocktail mit Blick auf den Le Morne Brabant genießen oder mit einem guten Buch an einem der schönsten Strände der Insel entspannen: Die beiden Hotels zählen definitiv zum Atmosphärischsten, was Mauritius zu bieten hat!“, so Nina Marxen, Director Product, EWTC.

Sommerurlaub 2026 auf Kreta: Jetzt Valentinstags-Angebote sichern

Sonnige und traumhafte Reiseziele für Paare gibt es auch in Europa. Besonders die griechische Insel Kreta entwickelt sich in den letzten Jahren immer mehr zum Sehnsuchtsziel für Reisende. Die stetig wachsende Anzahl an Adults Only-Hotels unterstreicht den Urlaubstrend für Erwachsene.

Design, Ruhe und Natur: Edle Zweisamkeit im NEMA Design Hotel & Spa

Im stilvoll eingerichteten Adults Only-Hotel NEMA Design Hotel & Spa genießen Sie nicht nur einen sorgenfreien Aufenthalt, sondern auch einen wohltuenden Wellnessurlaub. Zum Valentinstag profitieren Sie bei EWTC von attraktiven Konditionen: bis zu 40% Ermäßigung, ein Valentinstag-Willkommensdrink und Rosenblüten zur Begrüßung im Zimmer machen Ihren Aufenthalt unvergesslich. 

Buchbar bis zum 28.02.2026.

Exklusives Valentinstags-Special an der Traumbucht für Paare auf Kreta: Daios Cove

Der EWTC-Bestseller Daios Cove bietet das perfekte Urlaubsvergnügen. An einer romantischen, abgeschiedenen Strandbucht entsteht eine einmalige Kulisse für Paare und Familien zugleich.

Pünktlich zum Valentinstag startet das Resort einen Flash-Sale (buchbar vom 12.02.-16.02.2026) mit Buchungsvorteilen von bis zu 50% - exklusiv für EWTC-Gäste.

Romantische Auszeit auf den Seychellen

Der perfekte Anlass, um das Flitterwochen-Paradies schlechthin zu buchen: Über den Valentinstag profitieren Reisende von erstklassigen Konditionen auf den Seychellen! Traumstrände, türkisblaues Wasser und die ikonischen Granitfelsen machen das Tropenglück perfekt. Genauso beeindruckend wie die Natur sind die Übernachtungsmöglichkeiten auf den Inseln.

Das luxuriöse Waldorf Astoria Seychelles Platte Island können EWTC-Gäste bis zum 15.02.2026 mit einer exklusiven Ermäßigung von bis zu 35% buchen. Weitere attraktive Angebote finden Sie im stilvollen Avani+ Barbarons Seychelles sowie im renommierten Raffles Seychelles, die jeweils perfekte Rückzugsorte für unvergessliche Momente zu zweit bieten.

Nicht das Richtige dabei? Jetzt von EWTC beraten lassen!

Als Reise-Spezialist für hochwertige Individualreisen erstellt EWTC maßgeschneiderte Reiseerlebnisse. Individuelle Beratung und Empfehlungen garantieren einen personalisierten Urlaub, der genau auf die EWTC-Reisenden zugeschnitten ist.

Das perfekte Geschenk: EWTC bietet auf Anfrage auch einen individuell konfigurierbaren Reisegutschein an. Unter 0221 80 11 120 oder urlaub@ewtc.de ist das EWTC-Team montags bis freitags von 10 - 18 Uhr erreichbar.

Die besten Angebote zum Valentinstag bei EWTC

EWTC GmbH

EWTC – Emirates World Travel Cologne – ist mit rund 35 Mitarbeitenden einer der führenden deutschen Reiseveranstalter für hochwertige Individualreisen, Kreuzfahrten und Rundreisen. Das Portfolio umfasst rund 500 Hotels und Reiseziele in Europa, auf der Arabischen Halbinsel, im Indischen Ozean, in Asien und Afrika. Seit dem Jahr 2000 zeichnet sich EWTC durch maßgeschneiderte Reisen mit kompetenter Beratung und freundschaftlichen Ansprechpartnern aus - vor, während und nach dem Urlaub. Tagesaktuelle Preise, Angebote und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.ewtc.de abrufbar. Weitere Informationen, Neuigkeiten und Reisetipps sind im EWTC-Blog, bei Instagram unter @ewtc.de und auf den Partnerseiten dubai.de und abu-dhabi.de zu finden.

