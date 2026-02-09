Valentinstag 2026 mit EWTC: Geschenk- und Reiseideen für Ihre Liebsten
Das Naturparadies im Indischen Ozean: Romantischer Urlaub auf Mauritius
Traumhaft weite Palmenstrände, malerische Buchten und grüne Berge: Mauritius gleicht einem Postkartenidyll und ist der perfekte Ort, um mit Ihren Liebsten eine entspannte und sorgenfreie Zeit zu erleben.
Wohin zum Paarurlaub auf Mauritius? 250 Gründe fürs The St. Regis Le Morne Resort
Wie wäre es etwa mit einer Auszeit im The St. Regis Le Morne? Das im Kolonialstil erbaute, exklusive Resort liegt an einem der schönsten Küstenabschnitte der Insel am Fuß des Bergs Le Morne Brabant, der zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Hier erhalten Reisende aktuell 14 Nächte zum Preis von 13. Und bei allen Buchungen ab neun Nächten erstattet EWTC 250 € auf die Nebenkosten.
Buchbar bis zum 28.02.2026.
Das Le Meridien Ile Maurice liegt am feinen, von Palmen gesäumten Sandstrand der Insel. Für Familien gibt es ein vielfältiges Kinder-Programm und einen der besten Kids Clubs der Insel. Erwachsene können im separaten Adults Only-Hotelteil mit eigenem Pool und exklusiven Services unter sich bleiben. Für ausgewählte Reisetermine erhalten EWTC-Gäste aktuell bis zu 50% Ermäßigung, Upgrade auf All Inclusive plus Zimmerupgrade und 250 € Erstattung der Nebenkosten.
Zum Beispiel:
7 Nächte mit Upgrade auf Romantic Allure mit All Inclusive (Flug & Transfer zubuchbar).
Reisezeitraum: 16.02.-27.03.2026, p.P. ab € 1.056
Buchbar bis zum 28.02.2026
„Unsere ‚Publikumslieblinge‘ auf Mauritius überzeugen mit hochwertigem Service und ausgezeichneter Gastronomie. Ein besonderes Highlight ist zweifelsohne auch die Bilderbuchkulisse. Ob Gäste einen Cocktail mit Blick auf den Le Morne Brabant genießen oder mit einem guten Buch an einem der schönsten Strände der Insel entspannen: Die beiden Hotels zählen definitiv zum Atmosphärischsten, was Mauritius zu bieten hat!“, so Nina Marxen, Director Product, EWTC.
Sommerurlaub 2026 auf Kreta: Jetzt Valentinstags-Angebote sichern
Sonnige und traumhafte Reiseziele für Paare gibt es auch in Europa. Besonders die griechische Insel Kreta entwickelt sich in den letzten Jahren immer mehr zum Sehnsuchtsziel für Reisende. Die stetig wachsende Anzahl an Adults Only-Hotels unterstreicht den Urlaubstrend für Erwachsene.
Design, Ruhe und Natur: Edle Zweisamkeit im NEMA Design Hotel & Spa
Im stilvoll eingerichteten Adults Only-Hotel NEMA Design Hotel & Spa genießen Sie nicht nur einen sorgenfreien Aufenthalt, sondern auch einen wohltuenden Wellnessurlaub. Zum Valentinstag profitieren Sie bei EWTC von attraktiven Konditionen: bis zu 40% Ermäßigung, ein Valentinstag-Willkommensdrink und Rosenblüten zur Begrüßung im Zimmer machen Ihren Aufenthalt unvergesslich.
Buchbar bis zum 28.02.2026.
Exklusives Valentinstags-Special an der Traumbucht für Paare auf Kreta: Daios Cove
Der EWTC-Bestseller Daios Cove bietet das perfekte Urlaubsvergnügen. An einer romantischen, abgeschiedenen Strandbucht entsteht eine einmalige Kulisse für Paare und Familien zugleich.
Pünktlich zum Valentinstag startet das Resort einen Flash-Sale (buchbar vom 12.02.-16.02.2026) mit Buchungsvorteilen von bis zu 50% - exklusiv für EWTC-Gäste.
Romantische Auszeit auf den Seychellen
Der perfekte Anlass, um das Flitterwochen-Paradies schlechthin zu buchen: Über den Valentinstag profitieren Reisende von erstklassigen Konditionen auf den Seychellen! Traumstrände, türkisblaues Wasser und die ikonischen Granitfelsen machen das Tropenglück perfekt. Genauso beeindruckend wie die Natur sind die Übernachtungsmöglichkeiten auf den Inseln.
Das luxuriöse Waldorf Astoria Seychelles Platte Island können EWTC-Gäste bis zum 15.02.2026 mit einer exklusiven Ermäßigung von bis zu 35% buchen. Weitere attraktive Angebote finden Sie im stilvollen Avani+ Barbarons Seychelles sowie im renommierten Raffles Seychelles, die jeweils perfekte Rückzugsorte für unvergessliche Momente zu zweit bieten.
Nicht das Richtige dabei? Jetzt von EWTC beraten lassen!
Als Reise-Spezialist für hochwertige Individualreisen erstellt EWTC maßgeschneiderte Reiseerlebnisse. Individuelle Beratung und Empfehlungen garantieren einen personalisierten Urlaub, der genau auf die EWTC-Reisenden zugeschnitten ist.
Das perfekte Geschenk: EWTC bietet auf Anfrage auch einen individuell konfigurierbaren Reisegutschein an. Unter 0221 80 11 120 oder urlaub@ewtc.de ist das EWTC-Team montags bis freitags von 10 - 18 Uhr erreichbar.