Traum-Urlaub mit EWTC auf den Malediven: Das Atmosphere Kanifushi Maldives

Wer träumt nicht davon: wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, einfach die Koffer zu packen und in den Sommer zu entfliehen. Barfuß unter Palmen durch den feinen Sand spazieren, ein erfrischendes Bad im glitzernden Meer nehmen und zusammen mit den Liebsten eine sorglose Zeit verbringen. Und oben drauf ein vollkommener All Inclusive-Service, der kaum einen Wunsch offenlässt. Was nach Traum klingt, wird im Atmosphere Kanifushi Maldives Wirklichkeit. Der Kölner Reiseveranstalter EWTC bietet im nächsten Jahr attraktive Konditionen für das Hotel an.



Malediven Topseller bei EWTC: Was Gäste am Atmosphere Kanifushi Maldives lieben



Im wenig erschlossenen Lhaviyani-Atoll gelegen, erinnert das Inselresort an ein Postkarten-Idyll. Ein blütenweißer, zwei Kilometer langer Sandstrand umrandet die Insel mit ihren vielen Kokospalmen inmitten des Indischen Ozeans. Sie wohnen entweder direkt am Sandstrand oder an der türkisfarbenen Meereslagune und genießen in den acht Restaurants und Bars des Malediven-Hotels ausgewählte Speisen und Getränke.



Das Hotel ist bequem in 35 Minuten Transferzeit vom Malé International Airport zu erreichen und überzeugt mit einem umfangreichen All Inclusive-Angebot, das sich nicht auf gastronomische Services beschränkt, sondern viel mehr ohne Aufpreis im Repertoire hat. Dazu zählen etwa Ausflüge, zweimal täglich Schnorcheltouren, die Inanspruchnahme diverser nicht-motorisierter Wassersportarten (SUP, Kanu, Windsurfen, Segeln, Katamaran), bis zu vier kostenlose Spa-Anwendungen, eine täglich aufgefüllte Mini-Bar und ab einem Mindestaufenthalt von vier zusammenhängenden Nächten ein À-la-carte-Abendessen pro Person in einem Spezialitätenrestaurant.



Das Inselresort ist seit langer Zeit ein Topseller im Portfolio des Reiseveranstalters EWTC. Zurecht, findet Nina Marxen, Director Product, EWTC:



„Das umfangreiche Angebot des Atmosphere Kanifushi Maldives überzeugt unsere Kunden bereits seit Jahren. Vom Transfer über eine vielfältige Speisen- und Getränkeauswahl bis zu kostenlosen Ausflügen und Spa-Anwendungen: Das Resort garantiert einen sorglosen und unbeschwerten Aufenthalt. Nicht zuletzt genießen EWTC-Gäste ein Extra an Komfort. Mit unserem aktuellen Villa-Upgrade dürfen sich Paare oder Familien auf zusätzlichen Wohnkomfort und sogar einen Privatpool freuen!“



Exklusiv bei EWTC: Upgrade für Villa mit eigenem Pool noch bis Ende Dezember 2025 buchbar



Aktuell profitieren Gäste bei EWTC von einem besonderen Angebot. Bei Buchung einer Sunset Beach Villa erhalten Reisende ein Upgrade auf eine Kanifushi Beach Villa mit 30 m²-Pool . Gäste freuen sich über ihren eigenen Privatpool und zusätzlichen Wohn-Komfort: Statt 100 m² ist die Kanifushi Beach Villa with Pool mit 146 m² deutlich geräumiger als die Sunset Beach Villen.



Das Upgrade ist noch bis zum 31. Januar 2026 buchbar und gültig für Reisen zwischen dem 01.05.2026 und dem 30.09.2026.



EWTC & Atmosphere Kanifushi Maldives: Enge und langjährige Partnerschaft für exklusive Malediven-Reisen



Der Kölner Reiseanbieter EWTC pflegt eine langjährige, enge Zusammenarbeit mit dem Atmosphere Kanifushi Maldives.



Christian Ullrich (Chief Operating Officer, EWTC): „Dieses erstklassige Strandresort führen wir bereits seit einigen Jahren in unserem Katalog. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich herzlich bei unseren Partnern vor Ort für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken! Und ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden mit dem aktuellen Upgrade-Angebot in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel ein ganz besonderes Geschenk machen können!“

(lifePR) (