Modern. Frisch. Direkt buchbar.

Individuelle Reisen planen und von Zuhause buchen:. Hierzu dient das neue Preisabfrage-System - mithilfe dieses Tools ermitteln Reisende tagesaktuelle Preise für alle verfügbaren Zimmer in einem ausgewählten Reisezeitraum.. In einem neuen Formular erhalten Gäste einen Überblick über Hotelpreise und Extraleistungen wie Flüge oder Reiseversicherungen.Ob Direkt-Buchungen oder individuelle Reiseanfragen,. Die Reise-Experten stehen bei sämtlichen Wünschen und Anliegen vor, während oder nach der Buchung per Mail () oder per Telefon () zur Verfügung.Übersichtlich und kompakt:. Die bunte neue Farbwelt symbolisiert vielfältige Reise-Erlebnisse – handgemachte Illustrationen der Design-Agentur merkwürdig GmbH unterstreichen die Exklusivität des Portfolios. Dank derund denfinden Besucher:innenNeben Design-Relaunch und Preisabfrage zeichnen sich die Hotelseiten der neuen Homepage durch einaus - die. Zimmerupgrades, Freinächte oder Ermäßigungen: Dank der engen Kontakte zu seinen Partnerhotels profitieren Gäste in ausgewählten Hotels von. Diese sind nicht in der Preisabfrage berücksichtigt und. Gäste können die Rahmenbedingungen der Reise-Leistungen online einsehen und einWeitere Informationen zu Kontakt und Beratung sind unter www.ewtc.de zu finden.