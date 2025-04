Mit Mar-Bella Collection & EWTC ins wunderschöne Griechenland

Am 18. Juli 2025 ist es so weit: Im Südosten der griechischen Insel Korfu feiert dasseine offizielle Eröffnung. Das neue Mitglied der Hotelgruppe punktet mit seiner direkten Küstenlage an einer idyllischen,, einem herzlichen, jeweilssowieAußerdem können Gäste die gastronomischen Einrichtungen in den Schwesterhotelsundnutzen. Die Ausrichtung alsdeckt alles ab, was zu einem Traumurlaub zählt: Ob Speisen, Getränke, Ausflüge oder Spa-Pakete, Paare genießen eine große Bandbreite an Aktivitäten wie Beach Partys, Grillabende oder Unterhaltung am Abend mit Live-Musik und vieles mehr.Der Reiseveranstalter EWTC bietet seinen Gästen besondere Buchungsvorteile mitan. Preise, Informationen und Hinweise zu Buchungen sind auf der Internetseite von EWTC einsehbar.Passend zum Osterfest, das dieses Jahr gleichzeitig in Griechenland und im deutschsprachigen Raum gefeiert wird, veranstaltet EWTC in Kooperation mit der Mar-Bella Collection ein. Am 9. April startet die einwöchige Gewinnaktion mit einem Feed-Post auf dem Instagram-Kanal des Veranstalters. Teilnehmer können einen Aufenthalt fürgewinnen. Teilnahmebedingungen sowie Informationen zu Ablauf und Gewinn sind auf dem Instagram-Account von EWTC und der Internetseite des Reiseveranstalters zu finden.Ein “Stelldichein” griechischer Küchenchefs aus aller Welt: Bereits zum fünften Mal veranstaltet die Hotelgruppe das Kulinarik-Festival. An vier Terminen (21.06.-23.06.2025, 11.07.-13.07.2025, 24.07.-27.07.2025 und 29.08.-31.08.2025) im Sommer präsentieren renommierte und preisgekrönte Köche 3 Tage lang eigens kuratierte Menüs zu einem ausgewählten Thema und verwöhnen Gäste und Teilnehmer mit kreativen und innovativen Spezialitäten. Wer sich Plätze für das Gastro-Event sichern möchte, kann sich an die Reise-Experten von EWTC wenden.Neben der Neueröffnung desgibt die Hotelgruppe auch in ihren anderen Luxushotels weitere Neuerungen bekannt. Dasimwurde für die anstehende Sommersaison aufwendig renoviert und heißt seine Gäste in frischer, einladender Atmosphäre willkommen.Imin der griechischen Region Epirus warten auf. In Zusammenarbeit mit den Experten von Worldwide Kids können Jugendliche beispielsweise einen Nature Trek – eine zweistündige Wanderung durch sehenswerte Landschaften in der Umgebung –, Foto- oder Bildhauer-Workshops absolvieren.Für aktive Reisende findet ab Mai wieder das Fitness-Programmim Elix und Nido statt, ab Sommer auch im Avali. Erfahrene Kursleiter geben ihre frisch kuratierten Trainings- und Wellnesseinheiten zum Besten. Und mit demgenießen die Sportler das Workout zukünftig mit einer fantastischen Aussicht auf das Ionische Meer.Wer einen Urlaub in den Hotels der Mar-Bella Collection verbringen möchte, erhält beim Reiseveranstalter EWTC attraktive Konditionen mit besonderen Buchungsvorteilen. Im, imundund imAuch ein Kombinationsaufenthalt innerhalb der Mar-Bella Collection ist empfehlenswert: In diesem Fall dürfen sich Besucher auf Zusatzleistungen wie Spa-Guthaben oder Verpflegungs-Upgrades auf Halbpension bzw. Vollpension freuen.Preisübersichten und ausführliche Hotelinformationen sind auf der Internetseite von EWTC zu finden. Weitere Auskünfte sowie eine persönliche Reiseberatung erteilen die Reise-Experten von EWTC unterHochauflösendes Bildmaterial ist auf Anfrage verfügbar.