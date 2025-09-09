Einmal Staunen und zurück.
Reiseveranstalter EWTC bietet in Kooperation mit Louvre Abu Dhabi Kunstreisen an
Abu Dhabi: Sonne, Strand & Kultur im Winter
Der Kälte entkommen: Der Kölner Reiseveranstalter EWTC präsentiert gemeinsam mit dem Museum Louvre Abu Dhabi ein abwechslungsreiches Kultur- und Erholungsprogramm im Winter. Reisende können nicht nur Individualreisen in die Hauptstadt der VAE buchen, sondern auch Eintrittskarten für das Museum. Gäste profitieren dabei von Beratung, Buchung und Organisation des Aufenthaltes aus einer Hand.
Abu Dhabi überzeugt in den Wintermonaten mit sonnigem Wetter, angenehmen Temperaturen, weitläufigen Stränden und einem abwechslungsreichen Kulturangebot; auf Saadiyat Island gehen Kunst und Erholung eine ideale Verbindung ein. Louvre Abu Dhabi ist dabei die Top-Destination für kulturelle Aktivitäten. Das diverse Angebot an Workshops und kreativen, hochkarätigen Ausstellungen bietet ein vielfältiges Unterhaltungsangebot. Für Kinder gibt es ein eigenes Children‘s Museum.
Seit der Eröffnung im Jahr 2017 präsentiert Louvre Abu Dhabi Meisterwerke aus aller Welt und zählt heute zu den bedeutendsten Museen außerhalb Europas. Unter der ikonischen Lichtkuppel von Stararchitekt Jean Nouvel erzählt das Haus eine neue visuelle Geschichte der Kunst, frei von Hierarchien und Vorurteilen. Archäologische Funde, Skulpturen, Gemälde und Designobjekte aus unterschiedlichen Epochen und Stilen rücken dabei die gesamte Menschheitsgeschichte in den Blick.
Individuelle Reisen statt Standardpakete: Kunstreisen bei EWTC
Als Kölner Premium-Reiseveranstalter bietet EWTC nicht nur Eintrittskarten für das Museum Louvre Abu Dhabi, sondern auch luxuriöse Hotelarrangements sowie maßgeschneiderte Pauschalreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Im Mittelpunkt stehen individuelle Erlebnisse, die exakt auf die Wünsche der Reisenden zugeschnitten sind: Kein Urlaub von der Stange, sondern handverlesene Kultur- und Genussmomente.
„Gerade im Winter zieht es viele Menschen aus dem DACH-Raum in die Sonne. Abu Dhabi vereint Wärme, Strand und Weltkultur; der Louvre ist dabei ein absolutes Highlight.“, erklärt Carlo Pontzen, Product Manager Middle East bei EWTC.
Gäste des Reiseveranstalters profitieren aktuell von exklusiven Ermäßigungen und Sonderraten in ausgewählten Hotels in Abu Dhabi. Nähere Informationen zum Hotelangebot sind unter https://www.ewtc.de/arabische-halbinsel/abu-dhabi/ einzusehen. Für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehen EWTCs Reise-Experten von Montag bis Freitag, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung; telefonisch unter 0221 80 11 120 oder per E-Mail an urlaub@ewtc.de.