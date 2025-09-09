Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034901

EWTC GmbH Eigelstein 80-88 50668 Köln, Deutschland https://www.ewtc.de
Ansprechpartner:in Herr Paul Stöhr +49 221 801112585
Logo der Firma EWTC GmbH

Einmal Staunen und zurück.

Reiseveranstalter EWTC bietet in Kooperation mit Louvre Abu Dhabi Kunstreisen an

(lifePR) (Köln, )
Kunstreisen nach Abu Dhabi: In der kommenden Wintersaison bietet der Kölner Reiseveranstalter EWTC in Kooperation mit Louvre Abu Dhabi Hotelaufenthalte und Museumstickets an.

Abu Dhabi: Sonne, Strand & Kultur im Winter 

Der Kälte entkommen: Der Kölner Reiseveranstalter EWTC präsentiert gemeinsam mit dem Museum Louvre Abu Dhabi ein abwechslungsreiches Kultur- und Erholungsprogramm im Winter. Reisende können nicht nur Individualreisen in die Hauptstadt der VAE buchen, sondern auch Eintrittskarten für das Museum. Gäste profitieren dabei von Beratung, Buchung und Organisation des Aufenthaltes aus einer Hand.

Abu Dhabi überzeugt in den Wintermonaten mit sonnigem Wetter, angenehmen Temperaturen, weitläufigen Stränden und einem abwechslungsreichen Kulturangebot; auf Saadiyat Island gehen Kunst und Erholung eine ideale Verbindung ein. Louvre Abu Dhabi ist dabei die Top-Destination für kulturelle Aktivitäten. Das diverse Angebot an Workshops und kreativen, hochkarätigen Ausstellungen bietet ein vielfältiges Unterhaltungsangebot. Für Kinder gibt es ein eigenes Children‘s Museum.

Seit der Eröffnung im Jahr 2017 präsentiert Louvre Abu Dhabi Meisterwerke aus aller Welt und zählt heute zu den bedeutendsten Museen außerhalb Europas. Unter der ikonischen Lichtkuppel von Stararchitekt Jean Nouvel erzählt das Haus eine neue visuelle Geschichte der Kunst, frei von Hierarchien und Vorurteilen. Archäologische Funde, Skulpturen, Gemälde und Designobjekte aus unterschiedlichen Epochen und Stilen rücken dabei die gesamte Menschheitsgeschichte in den Blick.

Individuelle Reisen statt Standardpakete: Kunstreisen bei EWTC

Als Kölner Premium-Reiseveranstalter bietet EWTC nicht nur Eintrittskarten für das Museum Louvre Abu Dhabi, sondern auch luxuriöse Hotelarrangements sowie maßgeschneiderte Pauschalreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Im Mittelpunkt stehen individuelle Erlebnisse, die exakt auf die Wünsche der Reisenden zugeschnitten sind: Kein Urlaub von der Stange, sondern handverlesene Kultur- und Genussmomente.

„Gerade im Winter zieht es viele Menschen aus dem DACH-Raum in die Sonne. Abu Dhabi vereint Wärme, Strand und Weltkultur; der Louvre ist dabei ein absolutes Highlight.“, erklärt Carlo Pontzen, Product Manager Middle East bei EWTC. 

Gäste des Reiseveranstalters profitieren aktuell von exklusiven Ermäßigungen und Sonderraten in ausgewählten Hotels in Abu Dhabi. Nähere Informationen zum Hotelangebot sind unter https://www.ewtc.de/arabische-halbinsel/abu-dhabi/ einzusehen. Für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehen EWTCs Reise-Experten von Montag bis Freitag, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung; telefonisch unter 0221 80 11 120 oder per E-Mail an urlaub@ewtc.de.

Website Promotion

Website Promotion
Tickets für Louvre Abu Dhabi und erstklassige Hotelauswahl bei EWTC

EWTC GmbH

EWTC – Emirates World Travel Cologne – ist mit rund 35 Mitarbeitenden einer der führenden deutschen Reiseveranstalter für hochwertige Individualreisen, Kreuzfahrten und Rundreisen. Das Portfolio umfasst rund 500 Hotels und Reiseziele in Europa, auf der Arabischen Halbinsel, im Indischen Ozean, in Asien und Afrika. Seit dem Jahr 2000 zeichnet sich EWTC durch maßgeschneiderte Reisen mit kompetenter Beratung und freundschaftlichen Ansprechpartnern aus - vor, während und nach dem Urlaub. Tagesaktuelle Preise, Angebote und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.ewtc.de abrufbar. Weitere Informationen, Neuigkeiten und Reisetipps sind im EWTC-Blog und auf den Partnerseiten dubai.de und abu-dhabi.de zu finden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.