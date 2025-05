Eine Hotelikone im neuen Glanz

Aus JW Marriott wird The St.Regis.präsentiert sich das Luxushotelam Fuß des Le Morne Brabant als neues Mitglied der renommierten und exklusiven Hotelmarke. Zeitlose Eleganz und individueller Service bilden die Grundpfeiler der neuen Hotelidentität. So liegt ein. Außerdem wird derim Hotel eingeführt – ein Markenzeichen. Reisende genießen so vorausschauenden, persönlichen und individuellen Service, rund um die Uhr.Gäste des Reiseveranstalters EWTC profitieren im The St. Regis Le Morne Resort, Mauritius von zahlreichen Vorteilen.. Und bei einem 14-tägigen Kombinationsaufenthalt mit einem der Schwesterhotels The Westin Mauritius Turtle Bay Resort oder Le Meridien Ile Maurice sind die Privat-Transfers zwischen den Hotels und vom/zum Flughafen inklusive!Bereits getätigte Buchungen bleiben bestehen. Reisende, die bereits einen Aufenthalt gebucht haben, werden dementsprechend von Hotel informiert –Bei Buchung des Hotels gelten noch– unverbindliche Angebote zum einmaligen Vorzugspreis gibt es unter www.ewtc.de ! Für nähere Informationen erreichen Sie die Reise-Experten von EWTC auch telefonisch unteroder unter urlaub@ewtc.de „Von verbesserten kulinarischen Erlebnissen bis hin zu kuratierten Ritualen wurde jedes Detail so gestaltet, dass die Schönheit der Insel zelebriert und gleichzeitig die Traditionen von St. Regis gewürdigt werden“, so. „An der besten Adresse der Insel gelegen, bietet unser Resort eine unvergleichliche Lage auf der atemberaubenden Halbinsel Le Morne mit einem ausgedehnten, unberührten Abschnitt des goldenen Sandstrandes.“Mit dem Rebranding kommen auch die Traditionen der Marke The St. Regis nach Mauritius. Dazu gehört eine Variation des „Bloody Mary“ – ein Cocktail, der 1934 im The St. Regis New York erfunden wurde. Der mauritische „L'île Mary“ vertritt seine Heimat mit regionalem Rum und anderen Zutaten der Insel. Tägliche Rituale, wie ein Nachmittagstee oder Champagner zum Sonnenuntergang werden ebenfalls eingeführt. Auch das Aktivitätenprogramm wird ausgebaut: Geführte Wanderungen, Kochkurse und ein erweitertes Familienangebot ergänzen das Resort-Erlebnis.