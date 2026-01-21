EWTC: Neuer Katalog „Sonnenseiten 2026“
Weit weg. Nah bei mir. Auf neuen Wegen mit neuen Zielen zu sich selbst finden
Neue Reiseziele und Rundreisen: Bhutan & Botswana
Gäste tauchen mit EWTC in die fernöstliche Kultur im Himalayastaat Bhutan ein. Üppige Reisterrassen, beeindruckende Gebirgsketten mit schneebedeckten Gipfeln, Dörfer auf hölzernen Stelzen und bunte Gebetsfahnen an religiösen Schreinen: Bhutan eröffnet im wahrsten Sinne neue Horizonte. EWTC-Gäste erkunden Land, Leute und Kultur und kommen anschließend in erstklassigen Hotels und Lodges zur Ruhe.
Faszinierende Einblicke gewinnen Reisende auch auf einer Rundreise durch Botswanas Wildnis. Auf einer Safari zu Fuß, per Boot oder klassisch mit dem Geländewagen durch das üppig bewachsene Okavango-Delta können Löwen, Giraffen und Elefanten beobachtet werden. Per Boot gehen Gäste mit Flusspferden auf Tuchfühlung und kommen sogar Krokodilen nah.
2026 erweitert der Reiseveranstalter sein Rundreisenangebot: Mit neuem Website-Look und zusätzlichen Destinationen wird die Planung der Reisen noch übersichtlicher und inspirierender.
Nina Marxen, Director Product, EWTC: „Unsere Rundreisen werden ab sofort intuitiver und informativer auf unserer Website dargestellt. So erhalten EWTC-Gäste schneller einen Überblick über Inklusivleistungen und das Reise-Erlebnis, das sie vor Ort erwartet. Unser Portfolio entwickeln wir kontinuierlich weiter – wir freuen uns auf zahlreiche neue Rundreisen und Destinationen in diesem Jahr!“
Dubai: neue City-Hotels
EWTC hat sein Portfolio in Dubai erweitert und bietet Reisenden neue Hotels und Arrangements mit Fokus auf einem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis. So empfängt etwa das Sheraton Jumeirah Beach Resort seine Gäste im grundlegend modernisierten Strandresort mit frisch renovierten Zimmer zu besonders attraktiven Raten. Im CIEL Dubai Marina sind Gäste dem Himmel ganz nah: Das neu eröffnete Rekord-Hotel ist mit 377 Metern das höchste Hotel der Welt. Im Gebäude befindet sich außerdem der höchste Infinitypool der Welt - Gäste können den Zugang an der Hotelrezeption gegen Aufpreis buchen.
Christian Ullrich, Chief Operating Officer, EWTC:
„Zusammen mit neuen und alten Partnern vor Ort arbeiten wir beständig daran, unseren Reisegästen ein perfektes Rundum-Wohlfühl-Paket zu bieten. Ich freue mich, dass wir mit unseren „Sonnenseiten 2026“ unser bestehendes Portfolio in Dubai und weltweit erweitern können. Neue Hotels, bequeme Online-Buchbarkeit, einmalige Angebote und unser umfassender, individueller Reise-Service sorgen dafür, dass sich unsere Gäste noch besser aufgehoben fühlen und so ihren persönlichen Glücksmoment erleben können.
Mein persönlicher Geheimtipp für unsere Kunden ist übrigens eine Reise nach Katar: Das neue EWTC-Portfolio vor Ort bietet höchstes Hotelniveau zu erschwinglichen Preisen. Von weltweit renommierten Ketten bis zum gemütlichen Boutique-Hotel!“
EWTC Katalog „Sonnenseiten 2026“: 193 Hotels, Rundreisen, Kreuzfahrten
Mit EWTC entdecken Reisende auch 2026 neue Ziele, übernachten in Traum-Hotels und unternehmen faszinierende Reisen mit inspirierenden Begegnungen und eindrucksvollen Erlebissen. Venedig, Kreta, Algarve, Südafrika oder Malediven: Glücksmomente mit EWTC warten an den schönsten Orten der Welt! Der EWTC-Reisekatalog "Sonnenseiten 2026" ist ab sofort kostenfrei innerhalb Deutschlands auf der EWTC-Internetseite bestellbar.