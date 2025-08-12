Auf Erkundungstour im Himalaya
Reiseveranstalter EWTC: Individualreisen nach Bhutan neu im Portfolio
Bhutan Hotels bei EWTC
Das neue Reiseziel Bhutan steht seit Juli 2025 im Programm von EWTC. Gäste können ab sofort Rundreisen mit Flug oder individuelle Reiseleistungen im Land buchen.
Allein fünf Hotels der renommierten Six Senses Hotelmarke sind für Gäste neu bei EWTC buchbar. Hierzu zählen das Six Senses Paro, Six Senses Thimphu, Six Senses Punakha, Six Senses Gangtey und Six Senses Bumthang. Die fünf Lodges der Hotelgruppe in Bhutan fügen sich harmonisch in die Natur ein und warten mit einem rustikalen, natürlichen Ambiente auf. Zu den weiteren Highlights gehören auch hervorragende bhutanische Küche und Wellnessanwendungen.
Zudem heißen zwei weitere Hotels EWTC-Gäste in Punakha willkommen. Dazu gehört das Pemako Punakha - die einheimische Luxusmarke sticht mit geräumigen Zelt-Villen mit Privatpool hervor. Außerdem können Reisende einen Aufenthalt in der &Beyond Punakha River Lodge buchen. Die Marke ist für Ihren exzellenten Service und ihre Aktivitäten bekannt und präsentiert hier ihr erstes Hotel in Asien.
Wie organisiert EWTC Reisen nach Bhutan?
EWTC schlägt je nach Reisedauer und Reisezeitraum verschiedene Routen für eine Reise nach Bhutan vor. EWTC empfiehlt je nach Dauer und Zeitraum des Aufenthalts unterschiedliche Routen zur Entdeckung Bhutans. Der Reiseveranstalter plant aber auch maßgeschneiderte Individualreisen nach Bhutan. Die Organisation und Durchführung vor Ort übernimmt Six Senses. Die Hotelgruppe kümmert sich mit Privat-Transfers und Reiseleitern um die Betreuung aller Gäste.
Die Bhutan-Individualreisen von EWTC sind ganzjährig durchführbar. Ab 6 Nächten Mindestaufenthalt sind im Reisepreis Privat-Transfers und die Begleitung eines persönlichen englischsprachigen Reiseleiters inbegriffen. Ab 10 Nächten Mindestaufenthalt ist ein Inlandsflug nach/von Bumthang im Preis enthalten.
EWTC organisiert für Reisende ein Visum sowie die Abrechnung der Einreisegebühr.
Rundreisen und Sehenswürdigkeiten in Bhutan
Unberührte Natur, faszinierende Kultur und spirituelle Reiseerlebnisse: Bhutan lockt mit vielen reizvollen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Die Touren und Rundreisen von EWTC führen an eine Auswahl beliebter Orte und Städte, die Reisenden einen tiefen Einblick in das Land geben. Neben der Hauptstadt Thimpu zählen vor allem das Tiger's Nest (ein Kloster an einem Felshang auf rund 3.120 Metern Höhe), die Klosterburg Punakha Dzong sowie die Drahtseilbrücke im gleichnamigen Ort zu den beliebtesten Reisezielen. Sehenswert sind auch die Ortschaften Bumthang und Gantey im Landesinneren mit historischen Palästen oder Möglichkeiten für Vogelbeobachtungen.
Für weitere Auskünfte, Preise und unverbindliche Angebote stehen die Reise-Experten von EWTC telefonisch unter 0221 80 11 120 oder per E-Mail an urlaub@ewtc.de zur Verfügung.