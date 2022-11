Bildungsurlaub zum Thema: Blütezeit statt Ruhestand

wie Sie die Vergangenheit schätzen und sie als Quelle für Gesundheit und Lebensfreude nutzen können;

wie Sie mit Ihren Interessen, Beziehungen und Meditation vorankommen können;

wie Sie Freude an der Arbeit finden können, auch wenn Sie im Ruhestand sind;

wie man nach der Pensionierung neue Quellen der Freude im Leben findet;

Wie wäre es, wenn Sie diese Phase Ihres Lebens genießen könnten, anstatt das Gefühl zu haben, "im Ruhestand" zu sein?Nun, das können Sie! Und genau darum geht es in demvomdes Bildungszentrums Potshausen, in Ostfriesland.Der Ruhestand ist eine Zeit der großen Möglichkeiten. Ruheständler können ihre Zeit und Energie den Aktivitäten widmen, die sie als erfüllend empfinden, und haben gleichzeitig die Flexibilität, neue Interessen und Leidenschaften zu entdecken. Der Ruhestand kann eine Zeit sein, in der man in vielerlei Hinsicht aufblüht, vor allem, wenn man ihn sorgfältig plant.Wir sind alle geboren, um aufzublühen. Und doch fällt es vielen von uns schwer, sich vorzustellen, was das bedeuten könnte, wenn wir älter werden...Was wäre, wenn wir aufhören könnten, den Ruhestand" als eine einfache Fahrkarte ins Grab zu betrachten, und ihn stattdessen als einen Neuanfang sehen würden? Eine Chance, das Leben so zu leben, wie Sie es sich immer gewünscht haben, aber nie Zeit dafür hatten?In diesem inspirierenden Seminar werden sich die Teilnehmer mit einer kreativen und positiven Vision der reifen, älteren Lebensphase beschäftigen - anhand der folgenden 7 Themen:1. Schätze der Vergangenheit, 2. Quellen der Gesundheit und Lebensfreude, 3. Bewegung und Veränderung, 4. Freude an der Arbeit, 5. Interessen, 6. Beziehungen, 7. MeditationSie werden lernen:Das Seminar wird von Cord Cordes, Diplom-Pädagoge, Trainer, Dozent & Coach gleitet, der sich seit über 30 Jahren mit den unterschiedlichsten Themen des Lebens und des Alterns beschäftigt und mehrere Bücher geschrieben hat. Er hat mit hunderten von älteren Erwachsenen gearbeitet, die ihr Leben in vollen Zügen genießen und ihre Lebensziele im Alter erreichen wollen.Weiterführende Informationen und Anmeldung über die Webseite des ev. Bildungszentrums Potshausen.