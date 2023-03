Ohne Begleitung sicher auf Entdeckungstour: Wichtige Tipps von der ERGO Reiseversicherung (ERV) für Frauen, die alleine reisen

Den Koffer packen, dem Alltag entfliehen und der Sonne entgegen – eine Reise, egal wie kurz oder lang, lädt die eigenen Batterien auf, schafft unvergessliche Erinnerungen und weckt die Abenteuerlust. Aber nicht immer findet sich der passende Begleiter für die eigenen Urlaubsvorhaben. Zu weit weg, zu teuer, zu ungewöhnlich – doch das Fernweh bleibt. Die Lösung: eine Reise mit und zu sich selbst. Allerdings erfordert alleine reisen auch Mut, gerade als Frau. Die ERGO-Reiseexpertin Birgit Dreyer verrät hilfreiche Tipps für die richtige Vorbereitung der Solo-Reise und worauf Alleinreisende vor Ort achten sollten, um potenziellen Gefahren aus dem Weg zu gehen.



Technische Hilfsmittel, das Reiseziel & Co: So gelingt die Vorbereitung



Wer sich dazu entscheidet, sich auf ein Abenteuer im Alleingang zu begeben, der hat vielleicht schon ein Wunschziel im Kopf. Noch auf der Suche nach Inspiration, gibt es Kriterien, die bei der Auswahl entscheidend sein können. Städte in Europa bieten sich für einen kurzweiligen Trip an und gelten allgemein als sehr sicher. Hervorzuheben sind dabei beispielsweise die skandinavischen Hauptstädte wie Stockholm, Helsinki, Kopenhagen oder Oslo, aber auch Länder wie Portugal, Frankreich oder Italien können bedenkenlos bereist werden. Auch nicht weit weg und eine sichere Reise wert sind zudem Irland, Schottland oder Großbritannien. Wer bereits Erfahrungen mit dem Alleinreisen gesammelt hat und sich eine Fernreise zutraut, für den hat Birgit Dreyer gezielte Destinations-Tipps: „Südostasien ist ein beliebtes Ziel für Backpackerinnen. Hier gibt es eine gut funktionierende Infrastruktur, hohe Standards und Gastgeber, die Touristen gerne willkommen heißen. Sorgenfrei ohne Begleitung urlauben - auch als Frau - ist gerade auf Bali oder in Thailand Standard. Empfehlenswert sind auch Japan oder Australien und das Nachbarland Neuseeland. Reisende werden von der Schönheit der Natur, den unzähligen Unternehmungsmöglichkeiten und den sicheren Begebenheiten vor Ort angelockt.“



Ist das Wunschziel erst einmal definiert, geht es an konkretere Planungen, die nicht zuletzt die Auswahl einer passenden Reiseversicherung beinhalten sollten. Bei der ERGO Reiseversicherung finden Urlauberinnen im Rundum-Sorglos-Paket einen zuverlässigen (unsichtbaren) Begleiter für ihr Reise-Vorhaben. Ein abhanden gekommenes Gepäckstück, die Kostenübernahme für medizinische Behandlungen und eine finanzielle Absicherung, sollte der geplante Urlaub kurzfristig doch ins Wasser fallen oder abgebrochen werden müssen, sind nur einige gute Gründe, die einen Abschluss des Versicherungspakets bekräftigen. Ein besonderes Plus im Reisekrankenschutz der ERV ist die Zusammenarbeit mit dem Partner Air Doctor. Mit diesem digitalen Service können Reisende weltweit schnell und unkompliziert einen (Fach-)Arzt finden. Das Air Doctor-Netzwerk umfasst mehr als 20.000 Ärzte in über 70 Urlaubsländern. Ein Service den alle, die im Ausland schon einmal einen Arzt gebraucht haben, schätzen werden. Zusätzlich für Jahresversicherungs-Kunden der ERGO Reiseversicherung nutzbar: die ERV travel & care App - der mobile Begleiter, wenn es um Sicherheit auf Reisen geht.



Neben der ERV travel & care App sind die kostenfreien Apps „Wo ist?“, „Sicher reisen“, „Deepl“ und „Uber“ eine gute Wahl für alleinreisende Frauen. Erstere ist bereits auf dem iPhone vorinstalliert und gibt die Möglichkeit, den Freunden und der Familie zuhause jederzeit den eigenen Standort anzeigen zu lassen. „Sicher reisen“ wurde vom Auswärtigen Amt entwickelt und bietet laufend aktualisierte Informationen zu Reise- und Sicherheitshinweisen, praktische Tipps für die Vorbereitung sowie die Adressen der Vertretungen des ausgewählten Urlaubslandes in Deutschland. Bei Deepl gibt es schnelle und präzise Übersetzungen, Uber ist eine internationale Taxi-App.



Vor Ort auf Nummer Sicher gehen: Von Bauchgefühl bis Kleiderordnung



Während die kurze Shorts und das ärmellose Shirt in Europa zur gewöhnlichen Ausstattung des weiblichen Kleiderschrankes gehören, wird es in vielen Ländern wie beispielsweise Kambodscha oder Marokko als unangemessen angesehen, in enganliegender oder knapper Kleidung durch Orte und Sehenswürdigkeiten zu schlendern. Darüber hinaus gibt es einige Sicherheitsregeln, die Birgit Dreyer Frauen an die Hand gibt: „Gerade nachts gilt: Verlassene Plätze sind kein optimaler Aufenthaltsort und die öffentlichen Verkehrsmittel nicht automatisch die beste Option. Stattdessen lieber ein offizielles Taxi oder Uber nehmen, das Alleinreisende sicher nach Hause bringt. Sollte es doch der Bus werden, auf den man beispielsweise an einem öffentlichen Platz warten muss, setzt man sich bestenfalls in die Nähe von anderen Frauen. Wird man angesprochen, gilt: Höflich bleiben, aber bestimmt. Und im Zweifel auch mal mit einer Notlüge aushelfen. Niemand muss wissen, dass eine Frau alleine unterwegs ist, wenn man jemanden gerade kennengelernt hat. Grenzen setzen für die eigene Komfortzone und auf das eigene Bauchgefühl hören ist essenziell!“



Praktische Gadgets, die ins Reisegepäck gehören, sind beispielsweise ein kleiner Taschenalarm, der in Notsituationen helfen kann und ein Flipbelt, also ein kleiner Gürtel aus Neopren, der die wichtigsten Wertsachen versteckt hält. Am Strand empfiehlt sich ein wasserdichter Umhängebeutel, den man sich um den Körper wickeln kann, sodass sich niemand am Hab und Gut am Strand bedient, während die Weltenbummlerin durch Meereswellen taucht.



Übernachten lässt es sich beispielsweise ideal in einem Hostel. Hier lernen Solo-Reisende schnell und unkompliziert neue Menschen kennen, die meist sogar in einer ähnlichen Situation sind. Dazu gehört natürlich etwas Überwindung und Offenheit. Doch die finden sich wahrscheinlich schon nach den ersten Stunden alleine in einem fremden Land von selbst.