VoltAir Lamellenfenster mit neuen Steuerungsfunktionen

Das VoltAir System nutzt die natürliche Physik der Luftdruckdifferenz, um einen kraftvollen, energieeffizienten Luftaustausch zu gewährleisten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kippfenstern bietet das System eine offene, großflächige Belüftung, die bei gleicher Größe bis zu 70 Prozent mehr Öffnungsfläche ermöglicht. Das sorgt für eine schnelle Ableitung verbrauchter Luft und einen kontinuierlichen Zufluss frischer, natürlicher Luft, ohne die Raumtemperatur erheblich zu beeinflussen.Ein besonderes Merkmal des Systems ist seine Energieautarkie. Das Fenster ist mit einer integrierten, nachhaltigen Energiequelle ausgestattet, die die Lamellensteuerung antreibt. Damit entfällt die Notwendigkeit einer externen Stromversorgung. Das ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Baubereichen, beispielsweise in abgelegenen oder nachhaltigen Bauprojekten.Durch die automatische Steuerung der Lamellen passt sich das VoltAir Fenster flexibel an die jeweiligen Lüftungs- und Energiebedürfnisse an. Die integrierte Luftfiltertechnologie sorgt für zusätzlichen Schutz vor Schadstoffen und Allergenen, während gleichzeitig die Energieeffizienz maximiert wird. Das einzigartige Design ermöglicht einen kontinuierlichen Luftwechsel, der sowohl CO₂, unangenehme Gerüche als auch potenziell schädliche Aerosole effektiv ableitet.Geschäftsführer Henning Röper: „Mit dem VoltAir Lamellenfenster bietet EuroLam eine effektive Lösung, die nicht nur die Raumluftqualität verbessert, sondern auch den Energieverbrauch nachhaltig senkt. Gerade in Zeiten wachsender Bedeutung von Umweltverträglichkeit und gesundem Wohnen ist unser energieautarkes System eine zukunftssichere Investition für moderne Bau- und Renovierungsvorhaben.“