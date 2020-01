Pressemitteilung BoxID: 781843 (Etrusco GmbH)

Premiere: Etrusco baut Kompaktsegment weiter aus

Pünktlich zur CMT in Stuttgart erweitert Etrusco nochmals die Produktpalette und präsentiert Vanolo, den neuen Camper Van

Die Marke Etrusco wächst stetig. Um auch in Zukunft die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, erweitert Etrusco das Produktangebot um die Camper Van Baureihe „Vanolo“.

Die modernen Camper Vans von Etrusco bieten alles was man zum aktiven Reisen benötigt. Die kompakten Außenmaße, der großzügige Innenraum sowie das helle und moderne Wohndesign verleihen dem Vanolo ein besonderes Zuhause Gefühl. Durch das optionale Faltdach eröffnen sich zwei zusätzliche Schlafplätze und daraus ein Maximum an Flexibilität.

Die neue Camper Van Baureihe wird in fünf verschiedenen Grundrissen angeboten und bietet für jeden das passende Modell.



CMT PREMIERE: DAS MODELL Vanolo CV 600 DB

Der Vanolo CV 600 DB besticht durch seine offene Grundrissgestaltung. Dank seiner kompakten Außenmaße ist der Camper Van sowohl im hektischen Großstadtgetümmel als auch abseits der Massen der perfekte Begleiter. Der Kastenwagen, welcher in der Editionsfarbe campovolo angeboten wird, besticht durch ein moderenes Design, das durch den eleganten schwarzen Kühlergrill abgerundet wird. Das neue Modell wird seine offizielle Premiere auf der CMT in Stuttgart vom 11.01. – 19.01.2020 auf dem Etrusco-Stand in Halle 1 feiern.



CV 600 DB

Länge / Breite / Höhe: 599 / 205 / 258cm

Masse in fahrbereitem Zustand: 2.830 kg

Sitzplätze: 4

Schlafplätze: 2 + 1 (optional)

Preis ab 41.990 €



Die weiteren Camper Van Modelle



Auch die weiteren 4 Modelle des Vanolo Camper Vans bieten viel Komfort. Die praktische Küchenzeile mit 2- Flammkochfeld, ein platzsparendes Bad und eine großzügige Schlafzone lassen keine Reisewünsche offen. Das moderne Design und die hohe Funktionalität der Camper Vans verschmelzen dabei zu einer perfekten Kombination aus aktivem Reisespaß und Wohnkomfort.

Ausführungen:



CV 540 DB

Länge / Breite / Höhe: 541 / 205 / 258cm

Masse in fahrbereitem Zustand: 2.830 kg

Sitzplätze: 4

Schlafplätze: 2 + 1 (optional)

Preis ab 40.990 €



CV 600 BB

Länge / Breite / Höhe: 599 / 205 / 258cm

Masse in fahrbereitem Zustand: 2.830 kg

Sitzplätze: 4

Schlafplätze: 2 + 1 (optional)

Preis ab 40.960 €



CV 600 SB

Länge / Breite / Höhe: 636 / 205 / 258cm

Masse in fahrbereitem Zustand: 2.830 kg

Sitzplätze: 4

Schlafplätze: 2 + 1 (optional)

Preis ab 40.960 €



CV 640 SB

Länge / Breite / Höhe: 599 / 205 / 258cm

Masse in fahrbereitem Zustand: 2.975 kg

Sitzplätze: 4

Schlafplätze: 2 + 1 (optional)

Preis ab 43.990 €

