Etrusco auf der CMT in Stuttgart

Bella Vita in Stuttgart: Etrusco, die mediterrane Reisemobil-Marke der Erwin Hymer Group wird sich bei der CMT in Stuttgart vom 13. bis 21. Januar 2018 in Halle 1 Stand 1C52 präsentieren. Die Marke wird ihre gesamte Modellpalette von Teilintegrierten- und Integrierten-Reisemobilen ausstellen.Etrusco möchte sich mit stilsicheren Fahrzeugen und einem modernen und mediterranen Design auf dem Markt behaupten. Die harmonische Farbtonkombination im Inneren, bestehend aus einem sanften, natürlichen Braunton und hellen Oberflächen gepaart mit einem dunklen Fußboden, verleiht den Reisemobilen Tiefe und Wohlfühl-Ambiente. Auf die sonst übliche Holzoptik wird in den Etrusco-Modellen bewusst verzichtet, um ein zeitgemäßes und wohnliches Innendesign umzusetzen. Des Weiteren kommen moderne Designelemente wie beispielsweise abgerundete Dachschrankklappen in hochwertiger Pinienholz-Optik sowie indirekte LED-Beleuchtung zum Einsatz und schaffen ein warmes, angenehmes Raumgefühl. Auf der Außenhaut stechen bei den Etrusco-Reisemobilen runde und weiche Formen in Verbindung mit einer geschwungenen Linienführung ins Auge, welche die Dynamik der Fahrzeuge unterstreichen und ein modern-automotives Erscheinungsbild erzeugen.Trotz des Augenmerks auf das Design bleibt auch die Funktionalität der Etrusco-Reisemobile nicht unbeachtet. Unter anderem werden solide Küchenblöcke mit einteiligen gusseisernen Herdaufsätzen verbaut und die Dachschränke sowie die Küchenschubladen sind mit komfortablen Soft-Einzugssystemen ausgestattet. Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis beweist Etrusco ebenfalls, dass Stil und Eleganz nicht unbedingt teuer sein müssen.Seit der offiziellen Deutschland-Premiere beim Caravan Salon in Düsseldorf im August 2017 hat sich bei Etrusco einiges getan. Über 20 Vertriebspartner hat die Marke mittlerweile in Deutschland und auch International erweiterte Etrusco sein Vertriebsnetz auf über 70 Handelsplätze. Etrusco wird die CMT in Stuttgart nutzen, um sich gezielt dem süddeutschen Publikum zu präsentieren. In Halle 1 Stand 1C52 präsentiert Etrusco seine sieben Teilintegrierten- und zwei Integrierten-Modelle. Zudem wird es am Messestand alle Informationen zur Marke, dem aktuellen Handelsnetz sowie verschiedene Messe-Aktionen geben.Alle Informationen zur Marke, den Etrusco-Reisemobilen und dem aktuellen Handelsnetz sind unter www.etrusco.de ersichtlich.