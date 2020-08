Pressemitteilung BoxID: 812416 (Etrusco)

Die wichtigsten Informationen zu den Etrusco Neuheiten 2021

Complete selection - das Rundum Sorglos Paket für integrierte

All in. Die große Urlaubsfreiheit.

Neu bei den Integrierten Modellen ist das Editionspaket COMPLETE SELECTION.



Das rundum sorglos Paket beinhaltet neben Chassis Komponenten wie die Fahrerhausklimaanlage, 16“ BiColor Aluminiumfelgen, LED Tagfahrlicht und Lederlenkrad viele funktional Inhalte wie einen extra großen Kühlschrank. Abgerundet wird das Paket durch einen modernen Flatscreent TV mit automatischer SAT-Anlange, einem Navigationsgerät der neuesten Generation in Verbindung mit einer Rückfahrkamera.



Enthalten in der Complete Selection:

Chassis Paket Großer Kühlschrank

Chassis Comfort Paket Abwassertank isoliert

Basic Paket Hohe Heckapplikationen

Type X Design Edition Rahmenfenster

TV Paket Markise

Multimedia Paket

