Pressemitteilung BoxID: 812413 (Etrusco)

Die wichtigsten Informationen zu den Etrusco Neuheiten 2021

Neue Campervan Baureihe für Etrusco

Dynamisch. Erschwinglich. Ein richtiger Allrounder.



Der Camper-Van von Etrusco:

Ein Freund auf vier Rädern, um coole Spots zu entdecken. Einfach beim Frühstück entscheiden: Noch mal lässig über den nächsten Pass rollen oder dem Fluss folgen.



Enjoy your road trip.

Die Nachfolger Baureihe des Etrusco Camper Vans Vanolo ist schon ab einem Einstiegspreis von 34.599 € erhältlich und somit perfekt geeignet für junge, dynamische Van – Life Liebhaber.



Die Etrusco Camper Vans sind in vier verschiedenen Grundrissen und in der Complete Selection erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (