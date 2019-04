Pressemitteilung BoxID: 749388 (Eschbach Horsemanship AG)

Natural Horsemanship

Den feinen Umgang mit den edlen Tieren erlernen





UNSER UMGANG MIT PFERDEN

Unserer Anliegen ist es, den Menschen die Bedürfnisse der Pferde näher zu bringen.



Unsere Vision ist eine bessere Welt für die Pferde zu schaffen.



Wir unterstützen alle Interessierten, diese edlen Lebewesen besser zu verstehen und eine harmonische Beziehung zu Ihnen aufzubauen.



In unseren Reitprogrammen sind Reiter jeglichen Reitstils willkommen, egal ob Sie Englisch oder Western reiten. Wir unterstützen sie dabei, die Hilfengebung fürs Pferd zu verfeinern und zeigen, wie man mit Pferden kommunizieren kann. In verschiedenen Seminaren, Reit- und Bodenarbeitskursen lehren wir das gewaltfreie Pferdetraining und das sichere Reiten.



Pferde suchen nach Führung, was heisst: Die Beziehung muss stimmen und eine Vertrauensbasis muss existieren, eine klare Vorgabe der Zielrichtung und eine unmissverständliche Kommunikation müssen vorhanden sein. Ist die Beziehung hingegen gestört, fehlt das Vertrauen der Führungsperson an sich, ist den Pferden nicht klar, wohin sie geführt werden sollen, wird das Pferd den Menschen nicht in seiner Führungsrolle anerkennen. Unsere Teilnehmer entdecken, wie die Tiere auf Sie reagieren. Sie lernen zu beobachten und zu spüren und lernen Ihre Führerqualitäten zu entwickeln, die Sie brauchen, um von Pferden ernst genommen zu werden.



GEBISSLOS REITEN

Wir reiten meistens mit einem sogenannten Bitless Bridle (übersetzt „gebissloses Zaumzeug“) von Dr. Robert Cook, Dr. Vet. aus den USA. Wir haben damit seit 15 Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht ob bei Jungpferden, beim Anreiten oder bei sogenannten Korrekturpferden. Es eignet sich ebenso hervorragend wenn die Pferde im Zahnwechsel sind.

Gebissloses Reiten hat viele Vorteile. Es schont das empfindliche Pferdemaul, führt zu feineren und eindeutigeren Hilfen und so letztlich zu mehr Vertrauen und Harmonie zwischen Pferd und Reiter.



Unsere Kursteilnehmer und deren Pferde führen wir Schritt für Schritt ans Training mit einer gebisslosen Zäumung sowie wenn gewünscht ans Reiten mit Halsring heran.



Wir halten auch in ganz Deutschland, Holland, England, Finnland, Luxemburg, Österreich, Spanien und in der Schweiz Kurse ab.

Andrea und Markus Eschbach betreiben seit 2013 gemeinsam das Kompetenzzentrum Eschbach Horsemanship AG in Koblenz/CH. Ihr Anliegen ist es, den Menschen die Bedürfnisse der Pferde näher zu bringen. Sie helfen, diese feinfühligen Lebewesen besser zu verstehen und eine harmonische Beziehung zu den Pferden aufzubauen. Ihre Vision ist, eine bessere Welt für die Pferde zu schaffen.

Für Unternehmen und Organisationen bietet Markus Eschbach, zusammen mit seinem Bruder Marcel, Coachings und Persönlichkeitstrainings für Führungskräfte und Teams an – mit Unterstützung von Pferden.

