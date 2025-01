Zugabe: „O schöne Nacht"

Das Eduard-von-Winterstein-Theater lädt Sie ein, die Solistinnen und Solisten des Musiktheaterensembles in vertrautem musikalischem Rahmen mit Liedern und Ensembles abseits der Opernbühne zu erleben. Der etwa einstündige Liederabend wurde von den Künstlerinnen und Künstlern selbst konzipiert und regt zum Träumen an. Im Fokus stehen Werke aus der Epoche der Romantik. Lassen Sie sich unter anderem durch die Musik von Franz Schubert, Johannes Brahms und Alma Mahler verzaubern, die allesamt die besondere nächtliche Atmosphäre um Neujahr in Klang übersetzt haben.Auf der Bühne zusehen sind Richard Glöckner, Jakob Hoffmann, Maria Rüssel und Zsófia Szabó. Belgeitet werden sie am Klavier von Bernadette Bartos.5. Januar 2025, 19.30 UhrEduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Straße 6709456 Annaberg-Buchholz15,00 € / 13,00 € / 10,00 €: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse