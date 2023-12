Wiederaufnahme der Märchenoper „Hänsel und Gretel“

Hänsel und Gretel, die Kinder der bitterarmen Familie des Besenbinders, sind allein zu Haus und spielen ausgelassen. Gretel bringt ihrem Bruder das Tanzen bei. Als es endlich klappt, kommt die Mutter nach Haus'; sie ist erbost über ihre faulen Kinder. In ihrer Rage wirft sie den Milchtopf um, und jetzt ist das Letzte, was die Familie noch für's Abendessen dagehabt hätte, verloren. Hänsel und Gretel müssen in den Wald, um Beeren zu sammeln. Da kommt der Vater aus der Stadt zurück; er hat gute Geschäfte gemacht und den ganzen Rucksack voller Leckereinen – aber die Kinder sind nicht da. Voller Sorge geht er mit der Mutter hinaus, um sie zu suchen. Denn im Wald soll eine alte Knusperhexe hausen, von der man sagt, dass sie schon viele Kinder in Lebkuchen verwandelt hat! – Hänsel und Gretel finden den Heimweg nicht und müssen im Wald übernachten. Am nächsten Morgen kommen sie an ein Häuschen, das ganz aus Kuchen gebaut ist. Als sie sich etwas von der süßen Pracht herausbrechen, ruft es: „Knusper, knusper Knäuschen, wer knuspert mir am Häuschen?“Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm ist eines der bekanntesten Werke der Musikgeschichte. Es steht in der Weihnachtszeit als besonderes Angebot für die ganze Familie auf unserem Spielplan.In den Hauptrollen erleben Sie unser neues Ensemblemitglied Sophia Keiler als Gretel, den Hänsel verkörpert Maria Rüssel. Jakob Hoffmann, ebenfalls neu im Ensemble, gibt den Besenbinder Peter zum besten, Annette Luig seine Frau Gertrud. Die Knusperhexe singt Bettina Grothkopf. Neben den Solisten wirken die Damen des Opernchors des Eduard-von-Winterstein-Theaters mit. Bühnenbild und Kostüme entwarf Martin Scherm, es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von GMD Jens Georg Bachmann.Freitag, 15.12.2023, 19.30 Uhr | Samstag, 30.12.2023, 18.00 Uhr | Donnerstag, 18.01.2024, 19.30 UhrSonntag, 03.03.2024, 15.00 Uhr | Sonntag, 19.05.2024, 18.00 Uhr – Theater Most: 24,00 € / 21,00 € / 14,50 €21,00 €* / 19,00 €* / 12,50 €*17,00 €** / 15,00 €** / 9,50 €***: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse