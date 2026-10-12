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Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Nicole Janowsky +49 3733 1407130
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Wiederaufnahme: Nils Holgerssons wunderbare Reise

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, 15.00 Uhr, wird das Abenteuerkonzert von Asia Schreiter wieder in den Spielplan der ETO GmbH aufgenommen. Das Konzert nach Selma Lagerlöf eignet sich für Kinder ab 5 Jahren. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Markus Teichler. Auf der Bühne sehen und hören Sie die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie Aue Samuel Abreu, Tobias Schmidt und Ronny Wiese so wie Asia Schreiter und Markus Teichler.

Nils bleibt zu Hause zurück. Er hat keine Lust, mit den Eltern am Sonntag in die Kirche zu gehen. Am liebsten würde er den ganzen Tag faulenzen und die Hof-Tiere ärgern. Aber das nimmt ein jähes Ende, als er sich mit dem Falschen anlegt. Zur Strafe wird er nun geschrumpft und selbst zum Opfer der tierischen Hänseleien, die er seltsamerweise auch versteht. Und als der Gänserich Martin plötzlich mit den Wildgänsen mitfliegen will, kann Nils nicht tatenlos zugucken. Er vergisst nur, dass er nicht mehr der große Junge ist. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als sich gut festzuhalten, denn die Reise seines Lebens beginnt.

Die Wildgänse nehmen auch Euch mit auf das große Abenteuer durch die traumhafte schwedische Landschaft. Kommt, wir fliegen gemeinsam!
Für die Puppen zeichnet sich Alexander Müller-Leichsner verantwortlich und die Ausstattung liegt in den Händen von Johanna Schreiter.

Wiederaufnahme:
Samstag, 23. Oktober 2026, 15.00 Uhr (Studiobühne)
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Weitere Vorstellungstermine
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 10.00 Uhr / Samstag, 28. November 2026, 15.00 Uhr / Dienstag, 1. Dezember 2026, 10.00 Uhr

Kartenpreise:
10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

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