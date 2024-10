Wiederaufnahme „Mei Harz braucht Lieder“

Seine Lieder und Texte kennen unzählige Menschen – im ganzen Erzgebirge und über die Grenzen der Region hinaus. Anton Günther wurde in Gottesgab geboren und ist zwischen den Wäldern des Fichtel- und Keilbergs aufgewachsen, wo er auch seine letzte Ruhe fand.Mit seinem Werk setzte er seiner „Haamit“ ein unvergessenes kulturelles Denkmal. Dabei entstanden seine Lieder in einer Zeit von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, die unverkennbar auf ihn einwirkten. Anlässlich seines 85. Todestages im Jahr 2022 begaben wir uns mit diesem Abend auf eine Spurensuche im Leben eines Menschen, den seine Heimat prägte, der das Bild eben jener aber gleichfalls maßgeblich bestimmen sollte.In der Inszenierung von Jasmin Sarah Zamani und Richard Glöckner, steht Tenor Glöckner selbst auf der Bühne und führt dabei als Anton Günther eine Puppe von Paul Ebel. Die musikalische Leitung liegt in denHänden von Peggy Einfeldt.Sa, 26.10.2024, 19.30 Uhr | Fr, 10.01.2025, 19.30 Uhr | Fr, 24.01.2025, 19.30 Uhr20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €*/ 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpasses, Inhaber des FamilienpassesServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse