Wiederaufnahme: „Krabat“

Otfried Preußler hat mit seiner Romanfassung die Geschichte von Krabat weit über die Grenzen der Lausitz bekannt gemacht. Seit 2002 gibt es in der Lausitzregion alljährlich das Krabatfest. Die Sage von Krabat (von kroatisch „Hrvat“ für „Kroate“) ist aber bedeutend älter. In der bekanntesten Fassung, die um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert spielt, verirrt sich Krabat, ein Betteljunge, im Wald und stößt dabei auf die Schwarze Mühle bei Schwarzkollm. Vom Meister der Mühle wird er als Lehrling aufgenommen. Aber er lernt nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch das Zaubern. Zunächst scheint das ein großes Glück zu sein, kann Krabat sich doch in jedes beliebige Tier verwandeln, oder auch den Soldatenwerbern entkommen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass er für diese Fähigkeiten einen hohen Preis zahlen muss.Auf der Bühne stehen Benedict Friederich als Krabat, Christian Wincierz als Tonda, Robert Naumann als Lyschko, Anna Bittner als Juro und Rouven Klischies als Michal. Jannik Rodenwaldt spielt Hanzo, Emil Kaden ist Lobosch und Alex Prezewowsky werden Sie als Andrusch erleben. Außerdem zu sehen sind Marvin Thiede als Staschko, Stephan Bach in der Rolle des Meisters, Marie-Louise von Gottberg als Gevatterin und Mira Sanjana Sharma als Kantorka. Nadja Schimonsky erzählt die Geschichte. In weiteren Rollen sind unter anderem Christian Harnisch, Jan Jakob Schreiter, Marie Schurtz, Quentin Seiler, und Leo Tennler zu sehen. Für die musikalische Leitung und Komposition zeichnet Markus Teichler verantwortlich, die Ausstattung liegt in den Händen von Ana Tasić. Das Stück wird für Menschen ab 8 Jahren empfohlen.Mi, 26.06.2024, 17.00 Uhr | Sa, 29.06.2024, 21.00 Uhr | Mo, 01.07.2024, 10.30 Uhr | Sa, 06.07.2024, 21.00 Uhr | Fr, 12.07.2024, 21.00 Uhr | Fr, 19.07.2024, 21.00 Uhr | Fr, 16.08.2024, 20.00 Uhr: 29,00 € / 19,00 €* / 28,00 €** / 16,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, Sozialpassinhaber_innen,Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltendenPreis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 11.00 Uhr bis 16.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Abendkasse der Naturbühne Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.