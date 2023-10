Wiederaufnahme: Kabale und Liebe

Am Sonntag, den 22. Oktober 2023, 18.00 Uhr, nimmt die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH Friedrich Schillers Schauspiel in der Inszenierung von Jan Holtappels wieder in den Spielplan des Eduard-von- Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz auf. Die Ausstattung liegt in den Händen von Linda Hofmann.



Luise liebt Ferdinand, Ferdinand liebt Luise. Sie, aus eher kleinen Verhältnissen – der Vater Musiker, beschäftigt am Fürstenhof, die Mutter Hausfrau. Er, aus „gutem Hause“, der Vater in einem hohen politischen Amt, die Mutter? Kommt nicht vor. Keine idealen Voraussetzungen für das Paar, aber die Liebe sollte doch alle Hindernisse überwinden? Sie tut es nicht. Die Hürden sind zu hoch. Ferdinand soll die Mätresse des Herzogs heiraten. Sein Vater besteht darauf, sichert es ihm doch noch mehr politischen Einfluss und hilft vor allem, ein Verbrechen zu vertuschen, das seinen Aufstieg zum Präsidenten erst möglich gemacht hat. Und natürlich ist auch Musikus Müller gegen die Verbindung. Ihm ist klar, dass Präsident von Walter vor nichts zurückschrecken wird, um seinen Sohn zur Vernunft zu bringen. Und so ist es dann auch:



Die Eltern Luises landen hinter Gittern, das Mädchen wird erpresst, Ferdinands Vertrauen ist erschüttert, eine matte Limonade scheint der einzige Ausweg zu sein...



Eine mitreißende Love-Story, eine politische Intrige, Mord, Erpressung, Korruption und schließlich: die finale Tragödie. Schillers Drama ist ein Appell an die junge Generation, sich der Vereinnahmung zu entziehen, zu revoltieren gegen das Establishment, der eigenen Kraft zu vertrauen und – der Liebe!



In dem bürgerlichen Trauerspiel von Friedrich Schiller spielt Nadja Schimonsky die Luise, als Ferdinand steht Benedict Friederich auf der Bühne; in der Rolle des Präsident Walter ist Daniel Minetti zu sehen. In weiteren Rollen spielen Marie-Louise von Gottberg (Miller), Anna Bittner (Millerin), Vladislav Weis (Wurm) und Gisa Kümmerling (Lady Milford).



Wiederaufnahme: Sonntag, 22. Oktober 2023, 18.00 Uhr



Kartenpreise:



20,00 € / 17,00 € / 10,50 €

18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*

14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €**

*: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse