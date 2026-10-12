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Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
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Wiederaufnahme: Die Mausefalle

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, 19.30 Uhr, wird die Kriminalkomödie „Die Mausefalle“, ein mörderisches Meisterwerk von Agatha Christie, wieder in den Spielplan der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH aufgenommen. Die Inszenierung liegt in den Händen von Jan Holtappels, für die Kostüme zeichnet Brigitte Golbs verantwortlich, die Bühne entwarf Martin Scherm.

Ein perfektes Setting für ein spannendes Krimiabenteuer: Ein abgelegenes englisches Gästehaus, eingeschneit. Sieben Fremde, gefangen in einem Sturm. Ein Mord, der die Luft mit Misstrauen erfüllt.

In Agatha Christies „Die Mausefalle“ wird jedes Wort, jeder Blick und jede verschlüsselte Andeutung zu einem Puzzlestück eines tödlichen Spiels. Hinter höflichen Floskeln lauern dunkle Geheimnisse, und die Mauern von Monkswell Manor halten nicht nur den Winter fern, sondern auch die Wahrheit gefangen. Wer lügt? Wer trägt eine Maske? Und wer wird der Nächste sein? Mit meisterhafter Präzision spinnt Agatha Christie ein Netz aus Intrigen, das sich erst im letzten Moment löst – mit einer Wendung, die Ihre Erwartungen übertreffen wird. Seien Sie bereit, den Atem anzuhalten – denn in diesem Haus ist nichts so, wie es scheint. Betreten Sie das Spiel, doch seien Sie gewarnt: Ein Geheimnis kann tödlich sein.

„Die Mausefalle“ wird seit dem 25. November 1952, mit Unterbrechung von ca. einem Jahr durch die COVID 19-Pandemie, täglich im Londoner West End aufgeführt und ist damit das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt.

Auf der Bühne zu sehen sind Annalena Oswald (Mollie Ralston), Ferdinand Nowitzky (Giles Ralston), Leopold Peter (Christopher Wren), Gisa Kümmerling (Mrs Boyle), Marvin Thiede (Major Metcalf), Marie-Louise von Gottberg (Miss Casewell) sowie Udo Prucha (Mr Paravicini) und Jakob Kajetan Hofbauer (Detective Sergeant Trotter).

Wiederaufnahme:
Freitag, 23. Oktober 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Weitere Vorstellungstermine
Sonntag, 15. November 2026, 18.00 Uhr / Freitag, 11. Dezember 2026, 19.30 Uhr / Mittwoch, 30. Dezember 2026, 19.30 Uhr

Kartenpreise:
22,00 € / 19,00 € / 13,00 |
20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*
16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen
Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit
Familienpass

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

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