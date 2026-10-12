Wiederaufnahme: Die Mausefalle

Ein perfektes Setting für ein spannendes Krimiabenteuer: Ein abgelegenes englisches Gästehaus, eingeschneit. Sieben Fremde, gefangen in einem Sturm. Ein Mord, der die Luft mit Misstrauen erfüllt.In Agatha Christies „Die Mausefalle“ wird jedes Wort, jeder Blick und jede verschlüsselte Andeutung zu einem Puzzlestück eines tödlichen Spiels. Hinter höflichen Floskeln lauern dunkle Geheimnisse, und die Mauern von Monkswell Manor halten nicht nur den Winter fern, sondern auch die Wahrheit gefangen. Wer lügt? Wer trägt eine Maske? Und wer wird der Nächste sein? Mit meisterhafter Präzision spinnt Agatha Christie ein Netz aus Intrigen, das sich erst im letzten Moment löst – mit einer Wendung, die Ihre Erwartungen übertreffen wird. Seien Sie bereit, den Atem anzuhalten – denn in diesem Haus ist nichts so, wie es scheint. Betreten Sie das Spiel, doch seien Sie gewarnt: Ein Geheimnis kann tödlich sein.„Die Mausefalle“ wird seit dem 25. November 1952, mit Unterbrechung von ca. einem Jahr durch die COVID 19-Pandemie, täglich im Londoner West End aufgeführt und ist damit das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt.Auf der Bühne zu sehen sind Annalena Oswald (Mollie Ralston), Ferdinand Nowitzky (Giles Ralston), Leopold Peter (Christopher Wren), Gisa Kümmerling (Mrs Boyle), Marvin Thiede (Major Metcalf), Marie-Louise von Gottberg (Miss Casewell) sowie Udo Prucha (Mr Paravicini) und Jakob Kajetan Hofbauer (Detective Sergeant Trotter).Eduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Str. 6709456 Annaberg-BuchholzSonntag, 15. November 2026, 18.00 Uhr / Freitag, 11. Dezember 2026, 19.30 Uhr / Mittwoch, 30. Dezember 2026, 19.30 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,00 |20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mitFamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse