Weihnachtsmärchen: „In einem tiefen, dunklen Wald“

In einem dieser klitzekleinen Länder wohnt Prinzessin Henriette. Sie sollte längst heiraten, meinen die Eltern, aber alle Prinzen, die um ihre Hand anhalten, gefallen ihr nicht. Deshalb ersinnt sie einen Plan – sie lässt sich von einem gefährlichen Untier entführen (es müsste aber aus Sicherheitsgründen ein Vegetarier sein, was durch einen Schafstest zu bestätigen sei) und wer es schafft, sie zu befreien, der bekommt ihre Hand und das halbe Königreich dazu. Gesagt, getan – sie zieht in den Wald, und zu Untiers Übel bei ihm ein. Die Nachricht macht im Umkreis „medienwirksam“ durch einen Boten die Runde. Auch im Schloss Lützelburgen vernimmt man begierig die Kunde, denn ein halbes Königreich könnte genügend Platz für einen Gemüse- oder Blumengarten bedeuten. Wie schade allerdings, dass man nur eine Tochter hat und selbst verheiratet ist. Prinzessin Simplinella lässt sich aber von solchen unwesentlichen Hindernissen nicht beirren und beschließt, den Garten für ihre Eltern zu ergattern. Und wenn sie dafür das Untier erst besiegen muss ...Auf der Bühne zu sehen sind Annalena Oswald als Erzählerin 2 / Prinzessin Simplinella / König mit Bart, Marie-Louise von Gottberg als Erzählerin 3 / Prinz 1-3 / Diener / Bote / fliehender Prinz und einiges mehr, Constanze Rückert in den Rollen Erzählerin 1 / Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora / zweite Königin, Marvin Thiede als Erzähler 1 / erste Königin / Untier (Prinz Edmund) / Koch sowie Leopold Peter in den Rollen von Erzähler 2 / Schaf / König ohne Bart / Moritz. Die Ausstattung liegt in den Händen von Linda Hofmann.Mittwoch 20.11.24 15.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterDonnerstag 21.11.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterFreitag 22.11.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterDonnerstag 28.11.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterSonntag 01.12.24 15.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-Theater (Relaxed Performance)Dienstag 03.12.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterMittwoch 04.12.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterFreitag 06.12.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterDienstag 10.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterMittwoch 11.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterDonnerstag 12.12.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterFreitag 13.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterMontag 16.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterDienstag 17.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterMittwoch 18.12.24 10.00 Uhr Kulturhaus AueDonnertag 19.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterFreitag 20.12.24 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterFreitag 27.12.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterSamstag 28.12.24 15.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterMontag 30.12.24 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterFreitag 03.01.25 11.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterMittwoch 08.01.25 10.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-TheaterSonntag 12.01.25 15.00 Uhr Eduard-von-Winterstein-Theater22,00 € / 19,00 € / 13,50 € (Premiere)20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse