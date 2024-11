Am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, 16.30 Uhr, findet in der Pauluskirche in Sehma ein Weihnachtskonzert unter Mitwirkung der Erzgebirgischen Philharmonie Aue statt.



Sie fasziniert uns immer wieder: Die Geschichte aller Geschichten – die Geburt von Gottes Sohn in Bethlehem. In der Kantate „Das Wunder von Bethlehem“ von Klaus Heizmann ranken sich Lieder um die Weihnachtsgeschichte, die auf musikalische Weise die berühmte Erzählung von der Geburt Jesus Christus erzählt.



Es singen Maria Rüssel (Ensemblemitglied der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH), Sänger und Sängerinnen der Kantoreien Buchholz und Sehma und der Neuapostolischen Kirche Annaberg sowie der Kinderchor Buchholz und Sehma. Es spielt die Erzgebirgischen Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Raimar Hartig.



Termin: Sonntag, 1. Dezember 2024, 16.30 Uhr



Evangelisch-Lutherische Pauluskirchgemeinde Sehma

Pfarrstraße 25

09465 Sehmatal

(lifePR) (