Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters Thum

Die Bläserphilharmonie Thum ist gemeinsam mit den Bläserkids am Samstag, dem 23. Dezember 2023, 19.30 Uhr, mit ihrem traditionellen Weihnachtskonzert zu Gast im Eduard-von-Winterstein-Theater.



Der Verein Jugendblasorchester der Stadt Thum / Erzgeb. e. V. gründete sich im Jahr 1990 und zählt über 450 Mitglieder, von denen sich etwa 170 aktiv mit Musik beschäftigen. Sie musizieren in vier Orchestern sowie in diversen kleineren Ensembles. Wichtigstes Anliegen des Vereins ist, junge Menschen an das Musizieren heranzuführen, Freude an der Musik zu vermitteln, Talente zu fördern und Gemeinschaftsdenken im Umgang miteinander anzuregen. Die Konzerte des Orchesters im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz sind für den Verein bereits langjährige Tradition.



Termin: Samstag, 23. Dezember 2023 – im Eduard-von-Winterstein-Theater



Kartenpreise: 20,00 € / 14,00 ermäßigt (Restkarten)



Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse