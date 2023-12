Weihnachtsklänge

4. Philharmonisches Konzert

Am Montag, dem 18. Dezember 2023 und am Dienstag, dem 19. Dezember 2023 findet im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz das 4. Philharmonische Konzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr statt. Am Dienstag, dem 26. Dezember 2023, 19.30 Uhr, können alle Liebhaber der klassischen Musik das Konzert in der Nicolaikirche in Aue erleben. Die musikalische Leitung hat Dieter Klug inne.



Stimmungsvoll und farbenreich werden Dieter Klug und die Erzgebirgische Philharmonie Aue das Publikum durch ein buntes weihnachtliches Programm führen. Eine Tradition, die mittlerweile auch zum Erzgebirge gehört. Auf dem Programm steht dabei Unbekanntes von Jan Dismas Zelenka, Michael Haydn und Lars-Erik Larsson und Bekanntes wie die beliebten „Antiche danze ed arie per liuto“ von Ottorino Respighi sowie Alexander Mackenzies zauberhafte Ouvertüre zu seiner Oper „The Cricket on the Hearth“ (Das Heimchen am Herd).



Dieter Klug wurde in Schmölln/Thüringen geboren. Nach Abitur und Armee studierte er zunächst Klavier und vokale Korrepetition an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Seine Lehrer waren dort u.a. Prof. Günther Kootz und Prof. Ulrich Urban. Praktika führten ihn an die Leipziger Oper und zum Rundfunkchor Leipzig. Zeitgleich mit seinem ersten Engagement 1988 am Erfurter Theater (zunächst als Solorepetitor, später als 2. Kapellmeister) nahm Klug ein dreijähriges Dirigierstudium an der „Franz-Lizst“- Hochschule Weimar bei seinem damaligen GMD Prof. Ude Nissen auf, welches er bei Lothar Seyfarth fortsetzte. Es folgten zahlreiche Nachdirigate und eigene Produktionen in Erfurt, die Mitarbeit bei den Domstufen-Festspielen (1993-1997), bevor er 1997 für zwei Spielzeiten als Studienleiter ans Opernhaus Halle (Saale) wechselte.



Von 1997 bis 2006 arbeitete er als Chordirektor und Kapellmeister am Theater Pforzheim. Seit der Spielzeit 2006 ist er als 1. Kapellmeister am Eduard-von Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz tätig.



Parallel zu seiner Tätigkeit nahm Klug an verschiedenen Kursen teil: so mehrfach am Internationalen Gothaer Dirigentensommerkurs bei Prof. Heinz Rögner, am Internationalen Opernzentrum der Niederlande und im Europäischen Zentrum für Oper und vokale Kunst in Belgien. Gastspiele als Dirigent und Pianist führten ihn nach Wroclaw, Berlin, Vilnius, Paris, Osijek, Baden (Schweiz), Vaduz und Karlovy Vary.



Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es am 18. und 19. Dezember im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz die Möglichkeit eine Konzerteinführung zu besuchen.



Dirigent: Dieter Klug



Termine:



Montag, 18. Dezember 2023, 19.30 Uhr,

Dienstag, 19. Dezember 2023, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

Dienstag, 26. Dezember 2023, 19.30 Uhr, Nicolaikirche Aue



Kartenpreise:



23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass



Karten:



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse