Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann

.

Am Mittwoch, dem 23. November 2022, wird im Auftrag des ZDF um 18.00 Uhr in der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz ein Weihnachtskonzert mit Startenor Jonas Kaufmann aufgezeichnet.



Für sein festliches Konzert an Heiligabend im ZDF ist Startenor Jonas Kaufmann dieses Jahr in unser geliebtes Erzgebirge gereist, ein Ort, der berühmt ist für seine ganz besonderen Weihnachtstraditionen. Die St. Annenkirche bietet mit ihrer prächtigen Ausstattung den idealen Rahmen für dieses festlich-fröhliche Konzert zum Heiligabend. Jonas Kaufmann präsentiert dabei ein vielfarbiges Programm vom traditionellen Weihnachtslied über Klassik und Barock bis zu jazzigen und poppigen Klängen.



Beim Konzert werden Jonas Kaufmann und seine Gäste von der Erzgebirgischen Philharmonie Aue unter Leitung von Jens Georg Bachmann begleitet. Dazwischen geht Jonas Kaufmann mit den Zuschauern nicht nur über den Weihnachtsmarkt, sondern erkundet auch erzgebirgische Traditionen wie eine Schnitzer- und Klöppelschule, klettert in die Stollen eines historischen Silberbergwerks und darf schließlich in einer alten Hammermühle selbst ein glühendes Stück Eisen schmieden.



Als Gäste dabei sind neben Klassik-Prominenz wie Diana Damrau und René Pape auch internationale Stars aus Pop und Soul, wie der britische Pianist Alexis Ffrench, der Cellist Sheku Kanneh-Mason, die norwegische Sängerin Rebekka Bakken sowie TikTok- und Instagram-Star Sophie – und als musikalische Vertreter des Erzgebirges spielt auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz das Bergmusikkorps „Frisch Glück“ auf. Ebenfalls zu hören sein wird der Jugendchor der Evangelischen SchulGemeinschaft Erzgebirge.



Aufzeichnungstermin: Mittwoch, 23. November 2022, 18.00 Uhr