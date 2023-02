Vorschau auf „Andersen – Ein märchenhaftes Leben“

Premierenschaufenster

Am kommenden Sonntag, dem 5. März 2023, um 11 Uhr gibt das Inszenierungsteam im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theaters bereits Einblicke in das Musical von Frank Loesser, das am 11. März 2023 Premiere feiern wird.



Am Sonntag vor der Deutschen Erstaufführung des Familien-Musicals „Andersen“ von Frank Loesser, lädt das Inszenierungsteam um 11 Uhr zum Premierenschaufenster ins Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz ein. Regisseurin Birgit Simmler, Ausstatter Martin Scherm und Musiktheaterdramaturg Lür Jaenike sowie die Sänger_innen Mark Weigel (Hans Christian Andersen) und Milena Pumberger (Madame Doro, Primaballerina des Königlichen Balletts in Kopenhagen) geben Auskunft über ihre spezielle Sicht auf das Werk, über die Arbeit an der Rolle und über die kleinen Geschichten vor und hinter der Bühne am Rand der Probenzeit. – Der Eintritt ist frei.



Termin: Sonntag, 5. März 2023, 11 Uhr

Freier Eintritt.