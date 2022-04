Theaterjugendclub sucht Mitstreiter

Im Herbst kommt die Inszenierung des Theaterjugendclubs „Dope – letzte Chance Hoffnung“ zurück auf die Studiobühne des Annaberger Theaters. Unter der Leitung von Regisseur und Schauspieler Nenad Žanić zeigen die jugendlichen Spieler in diesem Stück sehr realistisch, welche Folgen der Konsum von Drogen haben kann.Für dieses Projekt werden noch männliche und weibliche Nachwuchstalente ab dem Alter von 15 bis 22 Jahren gesucht. Die Proben zum Stück finden einmal pro Woche statt, die Endproben fallen in die Herbstferien.Castings finden am Mittwoch, den 27. April und am Donnerstag, den 12. Mai 2022, jeweils ab 18 Uhr in der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters, Buchholzer Straße 67 in Annaberg-Buchholz statt.Für Rückfragen steht das Intendanzbüro unter der Rufnummer 03733/1407-180 oder per E-Mail unter intendanzbuero@erzgebirgische.theater zur Verfügung.