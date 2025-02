Vom 17. Februar bis zum 28. Februar 2025 verabschiedet sich die Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH in die Theaterferien und es finden keine Vorstellungen/Konzerte statt. Das Servicebüro (Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz) hat vom 17. Februar bis zum 2. März 2025 geschlossen. In diesem Zeitraum können Tickets über den Onlineshop erworben werden oder es kann die Reservierungsanfrage auf der Website genutzt werden. Ab Montag, dem 3. März 2025, hat das Servicebüro wie gewohnt von 10.00 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet. Nach der Winterpause starten wir am 1. März 2025 mit dem 6. Philharmonischen Konzert im Kulturhaus Aue.service@erzgebirgische.theater