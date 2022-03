Theater sucht Darsteller für Greifenstein-Festspiele

Das Eduard-von-Winterstein-Theater sucht Kleindarsteller_innen für die Neuinszenierung des Abenteuerstücks „Robin Hood“ auf den Greifensteinen, das in der Sommersaison 2022 in Ehrenfriedersdorf Premiere feiern wird.



Wie das Inszenierungsteam um Regisseurin Jasmin Sarah Zamani mitteilt, werden körperlich fitte Damen zwischen Anfang 20 und Mitte 40 sowie Damen über 60 benötigt. Weiterhin werden Herren zwischen Ende 20 bis Anfang 40 gebraucht, die ebenfalls körperlich fit sein sollten. Zudem sucht das Theater Herren ab 60 Jahren.



Das Annaberger Theater führt am Mittwoch, 16. März 2022, um 16 Uhr auf den Probebühnen des Eduardvon-Winterstein-Theaters in der Wilischstraße 10 in Annaberg-Buchholz ein Casting durch. Die Nachwuchsdarsteller können sich unter 03733/1407180 oder intendanzbuero@erzgebirgische.theater anmelden.



Die Theaterproben beginnen bereits im April; die Premiere wird am 24. Juli 2022 im Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf stattfinden.