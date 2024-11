Theater der Dichtung: Freiheit in Versen - Lyrische Erkundungen

Freiheit ist ein dehnbarer Begriff, der Interpretationsspielraum groß. Je nach geografischer, historischer, gesellschaftlicher, politischer und persönlicher Lage wird Freiheit anders geformt, gedacht, ersehnt.Im Mittelpunkt der Lesung stehen Texte von Han Kang, und das natürlich aus aktuellem Anlass: der koreanischen Autorin wurde gerade der Literaturnobelpreis verliehen. Während in der Literatur der Klassik (eine Literatur der Männer) Freiheitsgedanken formstreng, heroisch, auf wiehernden Pferden und unter gezückten Schwertern in die Welt hinausgedrängt werden, entfaltet Han Kang die Fragen nach dem Sinn von sich selbst in die Stille nach Innen hinein. In die Welt der Seele. Sie schreibt vom Aufbegehren gegen Regeln und Grenzen, von der Sehnsucht nach der Freiheit, ein Mensch sein zu dürfen; ein Mensch, kein Gott und kein Träger sonstiger Funktionen. Ihre Figuren sind alltäglich, aber jedes Haar, das sie verlieren, wenn sie auf einer Straße gegangen sind, birgt ein Universum. Von Archilochos, dem griechischen Dichter, der als erster nicht seine Heldentaten, sondern seine Zweifel besang, stammt die Feststellung: „Der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache“. Han Kang ist ein Igel, jeder Satz, den sie schreibt, bringt Pferde zum Stillstand und weiß mehr als tausend Verse. Zum Beispiel das Liebespaar in „Griechischstunden“, das miteinander spricht, ohne sich zu sehen und ohne sich zu hören, das schweigt, weil die Wörter „blind“ und „taub“ nicht mehr gesagt werden sollen, aber das seine Liebe hört und sieht, weil es an die Sprache glaubt. Han Kang beleuchte die „Verbindung zwischen Körper und Seele, den Lebenden und den Toten“, heißt es in der Begründung für den Nobelpreis. Ihr Stil sei „sowohl zärtlich als auch brutal und manchmal etwas surreal“.Es lesen Anna Bittner und Gisa Kümmerling, begleitet werden sie am Klavier von Peggy Einfeldt. Die künstlerische Leitung hat Marco Süß inne.Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad SchlemaTelefon: 01745668371Mittwoch, 13. November 2024, 19.30 UhrHohensteiner Straße 2, 09385 LugauTelefon: 037295 900790Dienstag, 19. November 2024, 19.00 UhrAm Kaiserteich 3, 09496 MarienbergTelefon: 03735 66812919Donnerstag, 14. November 2024, 19.30 UhrGeyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-BuchholzTelefon: 03733 24801Freitag, 22. November 2024, 20.00 UhrBahnhofstraße 2, 09366 StollbergTelefon: 037296 2237Sonntag, 17. November 2024, 15.00 Uhr8,00 € / 5,00 €****: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse