Theater der Dichtung: Aphra Behn

Am Mittwoch, dem 11. Januar 2023, startet um 19.30 Uhr die neueste Auflage der musikalischen Lesereihe des Annaberger Eduard-von- Winterstein-Theaters durch den Erzgebirgskreis in der Galerie der anderen Art in Aue.

„Ich lehne es ab, meine Zunge im Zaum zu halten“- Dieses Zitat aus dem Werk der Schriftstellerin Aphra Behn ist das Motto der diesjährigen Lesereise im Erzgebirge. Die musikalisch umrahmten Lesungen in besonderer Atomsphäre beschäftigen sich damit, wie sich Frauen in unterschiedlichen Epochen als Künstlerinnen behaupten und welche großartigen, leider oft wenig bekannte Werke dabei entstanden sind.



Aphra Behn, die erste englischsprachige freie Schriftstellerin der Neuzeit, die vom Schreiben leben konnte; die „Erfinderin“ des modernen Romans, wie wir ihn heute kennen; eine Spionin; eine Weltreisende; ein Freigeist; eine von männlichen Kollegen Beneidete und leider immer noch eine Vergessene. Sie lebte kurz nach Shakespeare und die beiden verbindet nicht nur der Zeitgeist, sondern auch die Sensibilität für die Mäander der menschlichen Natur.



Das Team von „Theater der Dichtung“ will gemeinsam mit dem Publikum in die schillernden Texte der Autorin Aphra Behn eintauchen, die von Gedichten, über Theatertexte bis hin zu Prosa reichen, und mutig, ironisch, kritisch, klug und freizügig ihr Leben und ihre Zeit portraitieren.



An den Aphra-Behn-Abenden lesen die Schauspielerinnen Anna Bittner und Mira Sanjana Sharma, die von Peggy Einfeldt und Markus Teichler am Klavier begleitet werden. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Theaterpädagogin Asia Schreiter.



Karten: 5,00 € / 3,00 € ermäßig