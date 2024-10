Talkrunde zum Spielzeitmotto

Am Dienstag, dem 8. Oktober 2024, lädt das Eduard-von-Winterstein-Theater um 19 Uhr zur 3. Ausgabe unserer Talkrunde ins Theatercafé ein.



WERDEN WIR WACHSAM GEWESEN SEIN?“



„Seid wachsam, seid Menschen“ mahnt Margot Friedländer, die sich an die Zeiten der Unmenschlichkeit noch sehr gut erinnern kann. Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH fragt in dieser Spielzeit nach unserer Fähigkeit und Bereitschaft zur Wachsamkeit. Wir wollen aber nicht alleine darüber nachdenken, sondern gemeinsam mit Ihnen und mit den eingeladenen Expertinnen und Experten über die verschiedenen Aspekte der Wachsamkeit diskutieren. Mahnt sie zur Vorsicht, gar Skepsis und Mistrauen, schützt sie uns, schließt sie uns ein, kapselt ab von den Anderen oder bewahrt sie uns vor Gefahren. Wir wollen reden und laden Sie zum Gespräch ein. Im Anschluss an das Podiumsgespräch besteht die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen. Unsere Gäste an diesen Abend sind unter anderen: Nathalie Senf – Projektleitung „Orte der Demokratie“ im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei Annaberg-Buchholz, Dr. Thomas Knittel – Pfarrer und Pfarramtsleiter der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz und Dominik Kwetkat – Wildtierfotograf.



Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.



Veranstaltung: 8. Oktober 2024, 19.00 Uhr | Theatercafé



Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 67

09456 Annaberg-Buchholz





