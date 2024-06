"Sommertänze – Walzer und Polkas im Erzgebirge"

Unter diesem einladenden Titel spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue bis zum 23. August insgesamt acht Open-Air-Konzerte im Erzgebirgskreis. Der Auftakt findet am Sonntag, dem 30. Juni 2024, um 18.30 Uhr an der Freilichtbühne im Kurort Oberwiesenthal statt.



Im Hochsommer freut sich wohl jeder auf einen angenehm lauen Sommerabend im Erzgebirge. Und dieser wird noch schöner, wenn man ein Konzert mit wundervollen und lebensfrohen Melodien besucht. Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt das Publikum ein, sich von der Musik der großen Wiener Operettenkomponisten, garniert mit etwas Klängen aus unserem Nachbarland Böhmen und Melodien der italienischen Oper, in einer Atmosphäre von Heiterkeit und Lebenslust bezaubern zu lassen.



Zu hören sein werden u. a. Walzer und Polkas von Johann Strauß, Slawische Tänze Antonín Dvořáks sowie Arien aus solch berühmten Opern und Operetten wie Donizettis „Don Pasquale“, Puccinis „Gianni Schicchi“ und Franz Lehárs „Lustiger Witwe“, dargeboten von der österreichischen Sopranistin Sophia Keiler. Mit Emmanuel Chabriers Orchesterrhapsodie „España“ erklingen zum Abschluss noch Weisen aus dem südlichen Spanien.



Solistin: Sophia Keiler, Sopran

Dirigent: GMD Jens Georg Bachmann / Karl Friedrich Winter

Orchester: Erzgebirgische Philharmonie Aue



Termine: Sonntag, 30. Juni 2024, 18.30 Uhr, Freilichtbühne Kurort Oberwiesenthal

Freitag, 5. Juli 2024, 20.00 Uhr, Naturtheater Greifensteine Ehrenfriedersdorf

Samstag, 6. Juli 2024, 20.00 Uhr, Innenhof Villa Facius Lugau

Mittwoch, 10. Juli 2024, 20.00 Uhr, an der St. Annenkirche Annaberg-Buchholz

Freitag, 12. Juli 2024, 20.00 Uhr, Am unteren Kurparkteich Aue-Bad Schlema

Samstag, 13. Juli 2024, 21.00 Uhr, Pferdegöpel Lauta Marienberg

Sonntag, 14. Juli 2024, 16.00 Uhr, Am Kraftwerk der Saigerhütte Grünthal Olbernhau

Freitag, 23. August 2024, 19.30 Uhr, Stadthalle Oelsnitz/Erzgebirge



Karten: Freilichtbühne Kurort Oberwiesenthal

Gästeinformation Kurort Oberwiesenthal

Karlsbader Straße 3, 09484 Kurort Oberwiesenthal

Telefon: 037348 155050, Eintritt frei



Naturtheater Greifensteine Ehrenfriedersdorf

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Mark 1, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733 1407-131



Innenhof Villa Facius Lugau

Gästeinformation Kulturzentrum „Villa Facius“

Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau

Telefon: 037295 2486



an der St. Annenkirche Annaberg-Buchholz

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Mark 1, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733 1407-131



Am unteren Kurparkteich Aue-Bad Schlema

Gästeinformation Bad Schlema

Richard-Friedrich-Straße 18

08280 Aue-Bad Schlema



Pferdegöpel Lauta Marienberg

Tourist-Information Marienberg

Markt 1, 09496 Marienberg

Telefon: 03735 602270



Am Kraftwerk der Saigerhütte Grünthal Olbernhau

Tourist-Information Olbernhau

Grünthaler Str. 20, 09526 Olbernhau

Telefon: 037360 689866



Stadthalle Oelsnitz/Erzgebirge

Ticketshop Stadthalle Oelsnitz/Erzgebirge

Rathausplatz 3, 09376 Oelsnitz/Erzgebirge

Telefon: 037298 170710

